Presidente chileno visita Bolivia tras décadas de distanciamiento entre ambos países

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Kast será recibido con honores militares en la plaza de armas de La Paz donde las autoridades extendieron una enorme alfombra roja y donde estará esperándolo su colega boliviano Rodrigo Paz.

A pesar de compartir una extensa y porosa frontera de 861 kilómetros, Kast y su colega boliviano no hablarán de restablecer relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1978. “Es temprano, hay un camino que trabajar para cambiar el enfoque en las relaciones y tomará tiempo. Se trata de firmar acuerdos de beneficio mutuo”, dijo el ministro de la Presidencia boliviano Fernando Aramayo.

La agenda de los dos mandatarios no incluye la demanda marítima boliviana y estará centrada en la cooperación en seguridad y combate al crimen organizado transnacional, la integración económica y comercial y la infraestructura de libre tránsito para las exportaciones, entre otros temas.

En la frontera operan grupos ilegales transnacionales que trafican drogas y es paso de tránsito de la migración ilegal.

Bolivia mueve un 70% de su comercio exterior por puertos del norte de Chile cuyo tránsito es motivo de fricciones. Los bolivianos perdieron su litoral en una guerra con su vecino en 1879.

Kast y Paz son afines ideológicamente y forman parte de Escudo de las Américas, la alianza de seguridad continental que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FUENTE: AP