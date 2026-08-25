Presidente boliviano nombra a ministro de Economía con la misión de continuar con el plan anticrisis

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Paz tomó juramento en el Palacio de Gobierno a Christian Morales, quien fungía como viceministro del Tesoro y del Crédito Público, parte del equipo del exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien fue destituido el viernos por no presentarse a dar un inform e sobre las políticas económicas del gobierno ante la Asamblea Legislativa.

“Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados”, dijo Morales.

Paz destacó que el nuevo ministro conoce de cerca las gestiones realizadas por Espinoza como el proceso de negociación de un crédito por 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para respaldar el programa de reformas económicas.

Paz pidió continuar con las negociaciones con otros organismos, al tiempo que instó a seguir el plan de redistribución de recursos a las gobernaciones y a las alcadías con el fin de poner fin a un Estado centralista.

Paz asumió en noviembre del año pasado con la promesa de sacar a la nación andina de la peor crisis económica en 40 años, pero su gobierno se vio afectado por protestas y más recientemente por algunos reveses y escándalos que ponen a prueba su administración.

El gobernante dijo que espera que en los próximos días la Asamblea Legislativa aborde un proyecto de ley de inversiones que forma parte de un paquete de medidas estructurales para enfrentar la crisis.

FUENTE: AP

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