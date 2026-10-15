americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidentas de Perú y Venezuela coordinan retorno voluntario de migrantes venezolanos

LIMA (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori y la mandataria encargada venezolana Delcy Rodríguez anunciaron el jueves en sus redes sociales que conversaron por teléfono para coordinar los vuelos de retorno voluntario de migrantes venezolanos en Perú.

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, dijo Fujimori en su cuenta de X.

Rodríguez dijo, por su parte, en la misma red social que la llamada fue “cordial” y le expresó a Fujimori su “interés en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro" de los venezolanos que viven en Perú. No se refirió a los procesos de expulsión mencionados por Fujimori.

El ministro del Interior, César Astudillo, dijo a inicios de septiembre en el Congreso que el gobierno de Fujimori, iniciado el 28 de julio, había expulsado a 1.635 venezolanos que antes ya habían sido deportados y regresaron al país andino. Indicó que las expulsiones podrían realizarse más adelante por barco hacia Venezuela.

La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima (1,1 millón de venezolanos).

El representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, dijo en abril de 2022 “si Lima estuviera en Venezuela sería la tercera ciudad de Venezuela con el mayor número de venezolanos”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter