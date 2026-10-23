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Powell lidera a los Bulls en un triunfo ajustado 132-125 sobre los Bucks en Milwaukee

MILWAUKEE (AP) — Norman Powell anotó 25 puntos, el novato Caleb Wilson sumó 21 y los Bulls de Chicago vencieron 132-125 a los Bucks de Milwaukee el viernes.

Tyler Herro, izquierda, de los Bucks de Milwaukee, lleva el balón, mientras Norman Powell, derecha, de los Bulls de Chicago, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Tyler Herro, izquierda, de los Bucks de Milwaukee, lleva el balón, mientras Norman Powell, derecha, de los Bulls de Chicago, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El partido se disputó cuatro horas antes de lo programado originalmente debido a que los Cerveceros de Milwaukee fueron anfitriones del Juego 1 de la Serie Mundial el viernes por la noche.

Leonard Miller anotó 19 unidades para ayudar a los Bulls a recuperarse de una derrota 135-92 en Toronto en el partido inaugural de la temporada el miércoles por la noche. Jalen Smith tuvo 14 puntos y 13 rebotes, y Buddy Hield aportó 13 tantos.

Tyler Herro, oriundo del área de Milwaukee y uno de los cuatro jugadores enviados a los Bucks en un gran canje de temporada baja que mandó a la piedra angular de la franquicia, Giannis Antetokounmpo, al Heat de Miami, terminó con 34 puntos.

El también exjugador del Heat el mexicano Jaime Jaquez Jr. añadió 19 puntos y 11 rebotes, Kyle Kuzma registró 14 tantos y Myles Turner 12. Los Bucks comenzaron el miércoles por la noche con una derrota en Washington.

Se guardó un minuto de silencio antes del partido y se presentó un video de homenaje en el descanso para Don Nelson, el entrenador con más victorias en la historia de los Bucks. Murió el 9 de agosto a los 86 años. ___

FUENTE: AP

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