Por qué es tan difícil para Estados Unidos reabrir por completo el estrecho de Ormuz

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP) AP

Pero, según expertos, restablecer el tráfico de petroleros en el vital corredor marítimo de Oriente Medio a los niveles previos a la guerra probablemente requerirá una armada mucho mayor de buques de guerra de Estados Unidos, si no decenas de miles de tropas estadounidenses en suelo iraní. Pese a los combates intermitentes, Irán aún puede atacar embarcaciones en la estrecha vía navegable del golfo Pérsico con drones y misiles que han sido ocultados en un país de un tercio del tamaño del territorio continental de Estados Unidos.

“Irán se ha estado preparando para este tipo de conflicto asimétrico desde hace décadas”, afirmó Jason H. Campbell, investigador principal del Middle East Institute y exfuncionario del Pentágono. “Creo que están empezando a demostrar por qué ningún otro presidente de Estados Unidos desde Reagan ha optado por involucrarse a este nivel de conflicto con Irán, porque tienen esa capacidad de interrumpir por completo el estrecho de Ormuz”.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos restablecería su bloqueo a los puertos iraníes y cobraría a otros barcos por el paso seguro a través del estrecho. Irán ha insistido en que controla la vía marítima, por la que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, ys ambas partes han intercambiado disparos durante la última semana en una serie de escaramuzas que amenazan con un regreso a una guerra total.

Esto subraya el aprieto en el que se encuentra Trump, mientras el transporte marítimo comercial sigue asfixiado en el estrecho, los precios del petróleo vuelven a subir e Irán no ha mostrado señales de capitular. La guerra ha sido impopular entre muchos estadounidenses y podría influir en las próximas elecciones de medio mandato, dados los altos precios de la gasolina.

“Pensaban que la situación estaba bajo control, y ahora están viendo nuevas escaladas, y los mercados respondiendo negativamente a esto”, señaló Eric Lob, investigador no residente del programa de Oriente Medio del Carnegie Endowment for International Peace y profesor de política y relaciones internacionales en la Florida International University.

“En realidad es una especie de prueba de voluntades para ver cuánto dolor económico están dispuestos a absorber los iraníes y luego cuánto dolor económico e incluso responsabilidad política podría suponer esto para Trump y los republicanos de cara a noviembre”, agregó Lob.

Asegurar el estrecho podría requerir tropas terrestres

Antes de ser investigador en el Middle East Institute en Washington, Campbell fue investigador en RAND, donde trabajó en coordinación con el ejército de Estados Unidos para simular situaciones de juegos de guerra contra Irán.

“Las cosas que están haciendo ahora son precisamente los tipos de cosas que se discutieron y que surgieron en prácticamente todos estos tipos de escenarios situacionales”, explicó Campbell.

Irán produce piezas para sus armas en distintas instalaciones para reducir el riesgo de ser atacadas, indicó Campbell. A sus unidades militares a menudo se les permite operar sin esperar órdenes de Teherán. No suelen concentrarse en un solo lugar, lo que hace que los ataques aéreos sean menos eficaces.

“Es muy difícil imaginar cualquier escenario en el que se pudiera asegurar satisfactoriamente el estrecho de Ormuz sin fuerzas terrestres”, sostuvo Campbell.

Hacerlo requeriría decenas de miles de tropas, dijo Campbell, no sólo para eliminar las municiones ocultas de Irán, sino para asegurar cientos de millas de costa y grandes extensiones de territorio interior. Las tropas de Estados Unidos probablemente enfrentarían ataques insurgentes.

Levantar una fuerza de ese tipo tomaría unos meses e implicaría “costos muy altos”, afirmó Campbell.

Trump insistió el lunes por la noche en que “el estrecho está abierto. Estará abierto”, y que Estados Unidos ha logrado avances significativos degradando las capacidades de Irán en apenas unos meses. Irán prometió contraatacar ante cualquier interferencia de Estados Unidos en el estrecho.

El riesgo de bajas de EEUU aumenta con una mayor presencia

Otra forma de facilitar el tránsito comercial de manera segura por el estrecho sería la continuación —y escalada— de escoltas de buques de guerra de Estados Unidos para guiar a embarcaciones civiles, según expertos. Pero eso conlleva sus propios desafíos y costos.

Estados Unidos llevó a cabo una operación de escolta en la década de 1980, cuando Irán atacaba el transporte marítimo como parte de su guerra con el vecino Irak. Estados Unidos, que apoyó al dictador iraquí Saddam Hussein con inteligencia, armamento y otra ayuda, escoltó petroleros kuwaitíes, que fueron reabanderados como estadounidenses.

Un esfuerzo así hoy requeriría un número considerable de buques de guerra de Estados Unidos en un momento en que la flota es más pequeña de lo que era en la década de 1980, dijo Michael Eisenstadt, exanalista militar de Estados Unidos.

“Aun así necesitarías que una porción muy grande de la flota de Estados Unidos se dedicara a esto de manera indefinida”, expresó Eisenstadt, quien ahora dirige el Programa de Estudios Militares y de Seguridad del Washington Institute for Near East Policy.

Señaló que hoy el entorno es mucho más complicado, ya que Irán ha acumulado capacidades avanzadas, incluida su capacidad de lanzar ataques con drones y misiles.

“Si hiciéramos lo que necesitamos hacer para que esto funcione, lo que podría implicar desembarcar personal para despejar sitios de lanzamiento de misiles antibuque y de drones, las bajas de miembros del servicio de Estados Unidos pueden aumentar, y si además vas a hacer una operación de escolta, las bajas también pueden aumentar potencialmente”, añadió Eisenstadt.

Las amenazas de Irán por sí solas pueden ahuyentar a los barcos

Las embarcaciones comerciales han estado evitando las rutas tradicionales a través del estrecho por temor a las minas iraníes. Irán ha exigido que los barcos utilicen una ruta cerca de su costa y advertido que podría cobrar peajes en virtud de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Los barcos han navegado cada vez más por una ruta meridional a lo largo de la costa de Omán bajo una operación de vigilancia de Estados Unidos que los guiaba mediante drones y aeronaves.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las operaciones de retirada de minas continúan en algunas rutas tradicionales a través del estrecho, pero que “han estado abiertas vías alternativas”.

La ruta meridional no ha detenido los ataques iraníes contra barcos, lo que llevó al ejército de Estados Unidos a atacar sistemas de defensa aérea iraníes, sitios de radar, equipos de misiles y drones y pequeñas embarcaciones.

Pero las amenazas de Irán por sí solas pueden bastar para detener el comercio en el estrecho, dijo Noam Raydan, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy especializada en riesgos energéticos y marítimos en Oriente Medio.

“No necesitan lanzar drones y misiles; pueden simplemente usar el canal de radio marítimo para hacer algunas amenazas”, comentó Raydan. “Y esto por sí solo es suficiente para asustar a muchos marinos”.

Clayton Seigle, investigador no residente en seguridad energética en el Center for Strategic and International Studies, dijo que el gobierno de Trump no ha cumplido las promesas que hizo al inicio de la guerra de ayudar militarmente a los envíos que se convirtieron en un pasivo del conflicto.

“Esas escoltas navales, los buques de guerra de Estados Unidos, compromisos mayores como tropas sobre el terreno nunca llegaron porque creo que la retórica se adelantó un poco a nuestra tolerancia al riesgo”, afirmó Seigle. “Y cuando llegó el momento decisivo, Estados Unidos no estaba listo para desplegar su Marina, para desplegar sus otras fuerzas militares en la capacidad que se necesitaría para siquiera tener una oportunidad de neutralizar esas amenazas”.

___

Amiri informó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP