americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía usa gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir protestas en Albania

TIRANA, Albania (AP) — La policía disparó gas lacrimógeno y utilizó cañones de agua para hacer retroceder a los manifestantes el martes, en el octavo día consecutivo de violentas protestas antigubernamentales en la capital albanesa, Tirana.

La policía se enfrenta a manifestantes en Tirana, Albania, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Boris Grdanoski)
La policía se enfrenta a manifestantes en Tirana, Albania, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Boris Grdanoski) AP

Estudiantes de secundaria y universitarios que exigen matrículas más bajas, una mayor inversión estatal en educación y un mayor combate a la corrupción se han sumado a un movimiento antigubernamental más amplio que pide la dimisión del primer ministro socialista Edi Rama.

Desde hace días, los manifestantes han arrojado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que ha utilizado palos, cañones de agua y gas lacrimógeno para repeler a los descontentos.

Albania es uno de varios países europeos que están viviendo protestas por el aumento de los costos del combustible, el deterioro de las escuelas, la falta de servicios públicos y la escasez de vivienda, entre ellos Francia e Italia. En España y Portugal han surgido campamentos de tiendas para protestar por la falta de vivienda, mientras que también se estaban planificando una concentración y una protesta en Grecia para la noche del martes y el miércoles.

En Albania, las protestas más recientes se producen tras meses de concentraciones organizadas por el llamado movimiento Flamingo, lanzado en oposición a un desarrollo turístico de lujo en la costa sur vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Una ola de piedras, un intento de derrocar al gobierno y reemplazar a quienes están en el poder mediante la imposición de la violencia es algo que nunca se permitirá, de ninguna forma ni por ningún motivo”, declaró Rama tras una reunión el martes con docentes y representantes de las escuelas de Tirana.

Sostuvo que preocupaciones legítimas estaban siendo secuestradas por personas que provocaban violencia deliberadamente durante las protestas.

“Esta es una guerra híbrida que naturalmente funciona en la medida en que lo hace porque se basa en preocupaciones reales, no en fantasías. Las preocupaciones por el costo de vida ciertamente son reales. Las preocupaciones por un futuro seguro, la vivienda y mayores oportunidades para salir adelante también son reales”, indicó el mandatario.

El primer ministro acusó a los manifestantes de “mantener a la ciudad bajo un clima de terror” y de pertenecer “a corrientes emergentes de extremismo político”.

_________________________________

Cimili reportó desde Pristina, Kosovo. Elena Becatoros contribuyó con esta nota desde Atenas.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter