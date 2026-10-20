Policía usa gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir protestas en Albania

La policía se enfrenta a manifestantes en Tirana, Albania, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Boris Grdanoski) AP

Estudiantes de secundaria y universitarios que exigen matrículas más bajas, una mayor inversión estatal en educación y un mayor combate a la corrupción se han sumado a un movimiento antigubernamental más amplio que pide la dimisión del primer ministro socialista Edi Rama.

Desde hace días, los manifestantes han arrojado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que ha utilizado palos, cañones de agua y gas lacrimógeno para repeler a los descontentos.

Albania es uno de varios países europeos que están viviendo protestas por el aumento de los costos del combustible, el deterioro de las escuelas, la falta de servicios públicos y la escasez de vivienda, entre ellos Francia e Italia. En España y Portugal han surgido campamentos de tiendas para protestar por la falta de vivienda, mientras que también se estaban planificando una concentración y una protesta en Grecia para la noche del martes y el miércoles.

En Albania, las protestas más recientes se producen tras meses de concentraciones organizadas por el llamado movimiento Flamingo, lanzado en oposición a un desarrollo turístico de lujo en la costa sur vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Una ola de piedras, un intento de derrocar al gobierno y reemplazar a quienes están en el poder mediante la imposición de la violencia es algo que nunca se permitirá, de ninguna forma ni por ningún motivo”, declaró Rama tras una reunión el martes con docentes y representantes de las escuelas de Tirana.

Sostuvo que preocupaciones legítimas estaban siendo secuestradas por personas que provocaban violencia deliberadamente durante las protestas.

“Esta es una guerra híbrida que naturalmente funciona en la medida en que lo hace porque se basa en preocupaciones reales, no en fantasías. Las preocupaciones por el costo de vida ciertamente son reales. Las preocupaciones por un futuro seguro, la vivienda y mayores oportunidades para salir adelante también son reales”, indicó el mandatario.

El primer ministro acusó a los manifestantes de “mantener a la ciudad bajo un clima de terror” y de pertenecer “a corrientes emergentes de extremismo político”.

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Cimili reportó desde Pristina, Kosovo. Elena Becatoros contribuyó con esta nota desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP