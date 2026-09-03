americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía surcoreana busca imputar al magnate del K-pop detrás de BTS

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La policía surcoreana presiona para que se presente una acusación formal contra el magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia detrás del supergrupo de K-pop BTS, por un presunto fraude a inversionistas.

ARCHIVO - Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, responde a las preguntas de los periodistas a su llegada a la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 15 de septiembre de 2025. (Kim Keun-soo/Newsis via AP, archivo)
ARCHIVO - Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, responde a las preguntas de los periodistas a su llegada a la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 15 de septiembre de 2025. (Kim Keun-soo/Newsis via AP, archivo) AP

La Agencia Metropolitana de Policía de Seúl remitió a Bang a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el jueves y solicitó que se le imputara el cargo de violar la ley de mercados de capitales, según la agencia policial y la fiscalía.

La policía ha investigado a Bang, fundador y presidente de Hybe y multimillonario, por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al indicar que Hybe no tenía planes inmediatos de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado poco antes de que la empresa avanzara con una oferta pública inicial.

La policía había señalado previamente que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de 200.000 millones de wones (147 millones de dólares) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la oferta pública inicial.

Medios surcoreanos informaron que la policía también remitió a la fiscalía a otras cuatro personas el jueves, entre ellas ejecutivos de Hybe y funcionarios del fondo de capital privado, y pidió que fueran imputadas.

Funcionarios de Hybe han afirmado que Bang niega haber cometido irregularidades.

“Hemos respondido de manera constante a las acusaciones con pruebas objetivas y hechos. Esperamos que las acusaciones se resuelvan de forma plena y transparente a través del proceso legal”, dijo el equipo legal de Bang en un comunicado el jueves.

La policía solicitó anteriormente el arresto de Bang en dos ocasiones, en abril y mayo. Pero los fiscales rechazaron esas solicitudes, al señalar que la policía no aportó fundamentos suficientes para su detención y no cumplió con la exigencia de los fiscales de profundizar la investigación sobre Bang.

Observadores señalan que los fiscales podrían volver a pedir que la policía amplíe la investigación, en lugar de acusar formalmente a Bang de inmediato.

La noticia de los problemas legales de Bang cobró fuerza después de que BTS iniciara una esperada gira mundial a principios de este año, tras una pausa musical de casi cuatro años por el servicio militar obligatorio de los integrantes del grupo en Corea del Sur.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Destacados del día

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter