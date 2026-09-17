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Policía de Sudáfrica reporta el hallazgo del cadáver de una novena mujer

JOHANNESBURGO (AP) — La policía sudafricana informó que el jueves se descubrió el cuerpo de una novena mujer en una zona al este de Johannesburgo, y señaló que podría estar relacionado con una serie de asesinatos que están investigando.

Un cadáver, que se cree que es de una mujer, hallando en una carretera en KwaThema, Springs, Sudáfrica, el 15 de septiembre de 2026. (AP Foto)
Un cadáver, que se cree que es de una mujer, hallando en una carretera en KwaThema, Springs, Sudáfrica, el 15 de septiembre de 2026. (AP Foto) AP

Los nueve cadáveres se encontraron durante los últimos dos meses en el municipio de Ekurhuleni, lo que ha generado preocupación de que los crímenes hayan sido cometidos por la misma o las mismas personas.

Las autoridades indicaron que el hallazgo de la última víctima a primera hora del jueves “se añadirá a las investigaciones sobre las muertes de mujeres en Ekurhuleni”.

La policía indicó que algunas similitudes en los asesinatos de las primeras ocho víctimas eran “lo suficientemente preocupantes como para que la policía emitiera una aviso público".

La policía ha pedido ayuda a la población y ofreció una recompensa en efectivo a cambio de información que conduzca a la detención del autor o los autores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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