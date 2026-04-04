Policía londinense investiga a agentes que dejaron armas afuera de casa del alcalde

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ARCHIVO - El alcalde londinense Sadiq Khan habla durante una entrevista en Londres, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo) AP

La Policía Metropolitana indicó en un comunicado emitido a última hora del viernes que cinco agentes habían sido apartados de tareas de primera línea al tiempo que se llevan a cabo las pesquisas.

El alijo de armas, que según el diario The Sun incluía una carabina semiautomática MP5 de Heckler & Koch, una pistola Glock, una pistola eléctrica Taser y munición, fue hallado en el sur de Londres el martes por una pareja, que luego informó a la Policía Metropolitana.

Jordan Griffiths, montador de andamios, contó al periódico que su novia encontró la bolsa junto al bordillo y que él quedó “en shock” tras descubrir lo que había dentro.

“No podía creer lo que veía y tomé algunas fotos como prueba de lo que habíamos encontrado”, relató. “Llamé a la policía y les dije lo que había encontrado y, en cuestión de minutos, aparecieron para recoger las armas”.

La Dirección de Normas Profesionales de la policía está revisando lo ocurrido y confirmó que cinco agentes han sido apartados de tareas de primera línea.

“Estamos revisando con urgencia las circunstancias de este incidente y reconocemos la preocupación que puede causar", señaló en un comunicado. "En esta etapa se cree que la bolsa fue extraviada por agentes que estaban de servicio poco antes que un miembro de la población la localizara”.

Un portavoz del alcalde afirmó que la policía “debe ahora tomar todas las medidas para garantizar que un incidente como este no vuelva a ocurrir nunca”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP