Policía investiga cómo elefante de Bernini en Roma perdió la punta del colmillo otra vez

La policía encontró el fragmento de mármol de 11 centímetros (4 pulgadas) cerca de la estatua durante el fin de semana. Determinó que no era original de la obra de Bernini, sino que se añadió durante trabajos de restauración en 1977.

La misma punta ya se había roto durante un acto de vandalismo en 2016, informó el ayuntamiento de Roma.

La policía revisa ahora las cámaras de seguridad para tratar de averiguar quién, si es que alguien, fue responsable de romperla por segunda vez.

El rechoncho elefantito, no muy lejos del Panteón de Roma, es una parada frecuente para los turistas. El papa Alejandro VII encargó al escultor barroco más famoso de Roma, Bernini, que lo diseñara después de que frailes dominicos descubrieran un pequeño obelisco egipcio en los terrenos de su convento cercano, que está junto a la basílica de Santa Maria Sopra Minerva.

El elefante, ubicado en la Piazza della Minerva frente a la basílica, sostiene el obelisco sobre su lomo.

Según el sitio web del ayuntamiento de Roma, Bernini y los frailes discreparon sobre la obra: el artista creía que el peso del obelisco podía ser soportado por las cuatro patas del elefante, pero los frailes insistían en que el obelisco sería más estable con un soporte de piedra bajo su vientre.

Los frailes ganaron la discusión, y el aspecto rechoncho le valió al elefante el apodo de “el cerdito de Minerva”, porque con unas patas tan cortas y el soporte central, se parece más a un cerdo que a un elefante.

Según la leyenda popular, Bernini se vengó de los frailes orientando la parte trasera del elefante, con la cola levantada, hacia su convento.

