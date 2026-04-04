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Policía holandesa investiga una pequeña explosión fuera de centro cristiano proisraelí

LA HAYA, Holanda (AP) — La policía de Holanda investiga una pequeña explosión registrada en el exterior de un centro cristiano que promueve a Israel.

La policía en la provincia de Gelderland indicó en una publicación en X que nadie resultó herido en la explosión del viernes por la noche, que causó daños limitados en una dirección de Nijkerk, en el centro de Holanda.

La policía pidió la colaboración de testigos y señaló que no se han efectuado detenciones.

El grupo Cristianos por Israel afirmó que la detonación tuvo como objetivo su Centro de Israel en Nijkerk y que fue provocada por un artefacto explosivo.

En un comunicado en su web, el grupo manifestó su conmoción y dijo que la explosión encaja con un patrón de ataques contra lugares judíos que buscan sembrar miedo.

Las autoridades reforzaron la seguridad en torno a sitios judíos tras las explosiones del mes pasado frente a sinagogas en Lieja, Bélgica, y en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, así como frente a una escuela judía en Ámsterdam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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