Policía de Guyana acusa de asesinato al capitán y tripulantes por naufragio de ferry

Los acusados son el capitán Kevin Price, de 40 años; el primer oficial Rondell Dwayne Roberts, de 42; y el superintendente de carga Delon Granderson, de 33. Comparecieron ante el tribunal el martes por la mañana, pero no se les exigió declarar. No había abogados presentes para ellos.

Las autoridades creen que 179 personas iban a bordo del ferry, que zarpó de la capital, Georgetown, el 18 de julio y se volcó en aguas del Atlántico antes de llegar a su destino, la localidad norteña de Port Kaituma, cerca de Venezuela. Fue el peor desastre marítimo registrado en la nación sudamericana.

El primer ministro Mark Phillips informó al Parlamento a última hora del lunes que, aunque 77 personas fueron rescatadas, una murió recientemente.

Durante su intervención, legisladores de la oposición golpearon los escritorios e increparon a los parlamentarios mientras exigían la renuncia del ministro de Obras, Juan Edghill, y del adjunto Indar Persaud, a quienes responsabilizan del desastre.

El gobierno anunció el domingo la creación de una comisión integrada por cinco expertos internacionales en derecho y en asuntos marítimos, encargada de investigar el hundimiento del MV Barima, de 87 años de antigüedad.

El gobierno ha señalado que el ferry seguía en operación porque continúan los trabajos para construir un muelle en Port Kaituma que permita recibir una nueva embarcación de 12,7 millones de dólares, adquirida de India en los últimos meses para reemplazar al MV Barima.

Algunos sobrevivientes contaron a los reporteros que el ferry tenía filtraciones y estaba excedido de pasajeros y carga. El gobierno ha pedido a la comisión que examine esas denuncias.

El primer ministro manifestó que es probable que la embarcación, que ahora yace a 15 metros bajo el agua, permanezca allí y no sea reflotada.

Una segunda audiencia está prevista para el 3 de agosto en un tribunal de Essequibo, cerca de donde sucedió el hundimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP