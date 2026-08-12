Policía ecuatoriana decomisa casi media tonelada de paquetes de cocaína con imagen de Erling Haaland

Compartir en:









La fuerza de seguridad precisó en un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos realizaban un operativo tras una alerta anónima que se produjo la madrugada del martes en la carretera Panamericana, se percataron de la presencia de un camión sospechoso. Tras revisarlo, hallaron 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado en el vehículo.

En imágenes difundidas por la fuerza policial se puede ver que los paquetes estaban identificados con la imagen de Haaland, que en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se celebró en junio y julio pasados fue uno de los máximos goleadores y de los más carismáticos. Su figura desató una oleada creativa de videos e imágenes virales alrededor del planeta.

En los paquetes incautados y desplegados por los agentes en el suelo también podía verse uno con el nombre y la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El comunicado oficial no hizo referencia al porqué del etiquetado. Es una práctica común de los narcotraficantes poner los nombres de figuras conocidas del deporte y de otras celebridades a sus cargamentos para identificar qué red criminal elaboró la mercancía y a qué cliente pertenece, entre otras razones.

Ecuador es considerado por las autoridades como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye la droga a través de rutas centroamericanas hacia Estados Unidos, aunque también los narcóticos son enviados a Europa.

La policía señaló que en el operativo fue detenida una mujer identificada como María R y con documentos de identidad colombiano. El operativo se ejecutó en un sector conocido como Guagua Negro, cerca de la fronteriza ciudad de Tulcán, 246 kilómetros al norte de la capital.

Añadió que el valor estimado de ese alijo asciende en el mercado nacional a casi 842.000 dólares y en el mercado internacional llega a más de 11 millones de dólares en Estados Unidos y más de 17 millones de euros en Europa. En Ecuador, bandas criminales locales aliadas con carteles de Colombia y México se encargan de manejar las rutas y de embarcar los estupefacientes, el 80% de los cuales procede de Colombia y el resto de Perú. En el primer semestre de este año la policía informó que incautó 80 toneladas de droga, mientras que en 2025 las autoridades decomisaron casi 215 toneladas, principalmente cocaína. En 2024 el monto llegó a casi 295 toneladas. FUENTE: AP