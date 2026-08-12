americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía ecuatoriana decomisa casi media tonelada de paquetes de cocaína con imagen de Erling Haaland

QUITO (AP) — La policía de Ecuador informó el miércoles que cerca de la frontera con Colombia decomisó dentro de un camión un cargamento de paquetes con 469 kilogramos de cocaína que estaban etiquetados, en su mayoría, con la imagen y el nombre del futbolista noruego Erling Haaland. Asimismo, detuvo a la conductora del vehículo.

La fuerza de seguridad precisó en un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos realizaban un operativo tras una alerta anónima que se produjo la madrugada del martes en la carretera Panamericana, se percataron de la presencia de un camión sospechoso. Tras revisarlo, hallaron 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado en el vehículo.

En imágenes difundidas por la fuerza policial se puede ver que los paquetes estaban identificados con la imagen de Haaland, que en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se celebró en junio y julio pasados fue uno de los máximos goleadores y de los más carismáticos. Su figura desató una oleada creativa de videos e imágenes virales alrededor del planeta.

En los paquetes incautados y desplegados por los agentes en el suelo también podía verse uno con el nombre y la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El comunicado oficial no hizo referencia al porqué del etiquetado. Es una práctica común de los narcotraficantes poner los nombres de figuras conocidas del deporte y de otras celebridades a sus cargamentos para identificar qué red criminal elaboró la mercancía y a qué cliente pertenece, entre otras razones.

La policía señaló que en el operativo fue detenida una mujer identificada como María R y con documentos de identidad colombiano. El operativo se ejecutó en un sector conocido como Guagua Negro, cerca de la fronteriza ciudad de Tulcán, 246 kilómetros al norte de la capital.

Añadió que el valor estimado de ese alijo asciende en el mercado nacional a casi 842.000 dólares y en el mercado internacional llega a más de 11 millones de dólares en Estados Unidos y más de 17 millones de euros en Europa.

En Ecuador, bandas criminales locales aliadas con carteles de Colombia y México se encargan de manejar las rutas y de embarcar los estupefacientes, el 80% de los cuales procede de Colombia y el resto de Perú.

En el primer semestre de este año la policía informó que incautó 80 toneladas de droga, mientras que en 2025 las autoridades decomisaron casi 215 toneladas, principalmente cocaína. En 2024 el monto llegó a casi 295 toneladas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio anticipa un CAMBIO VERDADERO en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt en la sala de prensa de la sede presidencial en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el cargo a fin de mes

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter