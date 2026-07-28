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Policía de Ecuador investiga el hallazgo de siete cuerpos calcinados en zona rural andina

QUITO (AP) — La policía ecuatoriana informó el martes que siete cuerpos calcinados fueron encontrados en un sector rural del sur andino del país y que investigan si este suceso tiene que ver con disputas entre bandas criminales.

En un informe precisó que las víctimas fueron halladas al interior de una casa en el sector sur andino de Dos Bocas amarradas con alambres y ejecutadas con disparos de armas de fuego. Esa zona se encuentra cerca de la población de Cañar, 262 kilómetros al sur de la capital del país.

No se ha informado la identidad de las víctimas ni la posible fecha en que los mataron.

Ecuador enfrenta una ola delictiva desde hace cinco años por la expansión de bandas locales que se disputan rutas y territorios de distribución de estupefacientes y que están vinculadas a cárteles transnacionales de droga, especialmente de Colombia y México, según las autoridades.

El territorio ecuatoriano, según la policía, está siendo utilizado como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye los narcóticos que ingresan especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde puertos, generalmente ocultos en productos de exportación como el banano, hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

FUENTE: AP

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