Policía de Ecuador investiga el hallazgo de siete cuerpos calcinados en zona rural andina

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En un informe precisó que las víctimas fueron halladas al interior de una casa en el sector sur andino de Dos Bocas amarradas con alambres y ejecutadas con disparos de armas de fuego. Esa zona se encuentra cerca de la población de Cañar, 262 kilómetros al sur de la capital del país.

Destacó que los agentes investigan el crimen como resultado de una supuesta disputa entre grupos criminales debido a que los cuerpos estaban en una presunta propiedad de Carlos Suástegui, señalado como líder de la banda criminal Los Águilas, asesinado en junio cuando se disponía a salir del aeropuerto de Guayaquil.

No se ha informado la identidad de las víctimas ni la posible fecha en que los mataron.

Las Águilas forman parte de la lista de 22 organizaciones que el gobierno ecuatoriano calificó de “terroristas” en 2024.

Ecuador enfrenta una ola delictiva desde hace cinco años por la expansión de bandas locales que se disputan rutas y territorios de distribución de estupefacientes y que están vinculadas a cárteles transnacionales de droga, especialmente de Colombia y México, según las autoridades.

El territorio ecuatoriano, según la policía, está siendo utilizado como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye los narcóticos que ingresan especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde puertos, generalmente ocultos en productos de exportación como el banano, hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

FUENTE: AP