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Policía busca a sospechoso filmado detonando explosión en escuela judía de Ámsterdam

ÁMSTERDAM (AP) — Las autoridades holandesas buscaban el sábado a una persona que fue filmada cuando provocaba una explosión afuera de una escuela judía en Ámsterdam. La alcaldesa denunció el ataque al considerarlo un cobarde acto de agresión contra la comunidad judía de la ciudad.

Un comunicado del Ayuntamiento indicó que la explosión ocurrida durante la noche contra el muro exterior de la escuela, en el distrito de Buitenveldert de la capital neerlandesa, sólo causó daños leves. La persona que detonó la explosión quedó captada por una cámara, señaló.

La alcaldesa Femke Halsema dijo en el comunicado que los residentes judíos de Ámsterdam sienten “miedo e ira” y que cada vez son más blanco del antisemitismo.

“Eso es inaceptable. Una escuela debe ser un lugar donde los niños puedan aprender con seguridad. Ámsterdam debe ser un lugar donde los judíos puedan vivir con seguridad”, expresó.

Se reforzó la seguridad en torno a escuelas judías y otros sitios tras una explosión cerca de una sinagoga en Lieja, Bélgica, y de otra que provocó un pequeño incendio en la entrada de una sinagoga en la ciudad portuaria holandesa de Róterdam el viernes.

“Dos noches seguidas, un cobarde ataque con un explosivo contra un edificio judío. Primero en Róterdam, ahora en Ámsterdam”, publicó en X el ministro holandés de Justicia y Seguridad, David van Weel.

“La seguridad de las instituciones judías tiene toda nuestra atención", aseveró. "Está en marcha una investigación para dar con los responsables”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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