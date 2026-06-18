Policía británica arresta a hombre después que niño fue arrojado a jaula en zoológico

Compartir en:









La Policía de Cambridgeshire informó que los agentes fueron llamados a primera hora de la tarde al Johnsons Zoo, en Old Hurst, tras “informes de un incidente que involucró a un niño de 3 años, durante el cual acabó en la jaula de los cocodrilos”.

El niño fue trasladado al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia. La policía indicó que se encontraba en estado crítico pero estable, y que un hombre del cercano condado de Norfolk fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

“No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan”, declaró la inspectora detective Verity McCann.

Según su sitio web, el zoológico alberga a más de 100 animales, entre ellos leones, tigres, osos perezosos, capibaras, suricatas y cocodrilos.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP