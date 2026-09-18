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Policía brasileña arresta a sospechoso por decenas de asesinatos

SAO PAULO (AP) — La policía brasileña informó que reabrirá el viernes decenas de casos vinculados a un asesino en serie que se autoincriminó y que fue detenido cuando intentaba escapar vestido de mujer y cargando a un niño.

Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, es sospechoso de haber matado al menos a 16 personas en la región de Mulungu, en el estado nororiental de Paraíba. Fue detenido el domingo tras una búsqueda de dos días.

La portavoz de la policía de Paraíba, Gerlane Pereira, declaró a The Associated Press que Da Silva confesó otros 11 asesinatos.

Da Silva fue capturado el domingo con un vestido negro con rayas blancas, una peluca y las uñas pintadas. La policía detuvo a otros dos sospechosos vinculados a la misma organización criminal. Las autoridades indicaron que el niño que llevaba no tenía parentesco con él.

La policía aseveró que Silva es miembro de una banda criminal que ha matado a decenas de personas en la región. Tras su detención, les dijo a los agentes que cometió su primer asesinato a los 13 años.

La región de Mulungu, donde ocurrieron los asesinatos, se encuentra a 2.500 kilómetros (1.553 millas) al norte de Río de Janeiro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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