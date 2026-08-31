americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Brasil registra casa de delantero de Vasco da Gama por pesquisa de drogas y armas

SAO PAULO (AP) — La policía brasileña registró la vivienda de un futbolista del club de primera división Vasco da Gama en relación con una investigación por narcotráfico y tráfico de armas, informaron funcionarios el lunes. Un jugador de segunda división también está bajo investigación.

ARCHIVO - El brasileño David Corrêa, de Vasco da Gama, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo frente a Olimpia de Paraguay, durante la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana, el 20 de agosto de 2026, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz, Archivo)
ARCHIVO - El brasileño David Corrêa, de Vasco da Gama, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo frente a Olimpia de Paraguay, durante la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana, el 20 de agosto de 2026, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz, Archivo) AP

David Corrêa, de 30 años, uno de los jugadores clave del equipo y conocido por los aficionados como DVD, salió del centro de entrenamiento del club en Rio de Janeiro sin hacer comentarios sobre el caso.

“Estas investigaciones buscan reunir elementos para esclarecer delitos y desmantelar la estructura criminal investigada”, señaló la policía de Espírito Santo en un comunicado. La operación fue bautizada como “la tropa”, un nombre que los investigados utilizaban para la organización criminal.

Vasco da Gama indicó en un comunicado que está colaborando con la policía del estado de Espírito Santo, donde nació Corrêa.

Corrêa disputó 21 partidos con el club en la actual liga brasileña y anotó tres goles, el más reciente el sábado en la victoria de su equipo por 3-1 ante Cruzeiro.

El otro jugador implicado en la investigación es el lateral derecho Hayner Cordeiro, actualmente en el club de segunda división Vila Nova y anteriormente en Santos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter