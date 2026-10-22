Policía de Bolivia detiene a israelí buscado en su país por presunto narcotráfico

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El comandante de la policía en la región oriental de Santa Cruz, Edson Fernández, dijo a la televisora Red Uno que el detenido “tiene vínculos con drogas peligrosas y conspiración”. El arrestado en esa región fue identificado como Ahash El Admosheh.

El director de Interpol en Bolivia, Marco Murguía, explicó que sobre el israelí pesaba una alerta roja para su captura y que será llevado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, mientras se espera su extradición. “En uno de los inmuebles (del detenido) se encontraron sustancias controladas”, agregó Murguía.

En la frontera entre Bolivia y Brasil se libra una disputa entre cárteles que ha generado una ola de violencia. En Santa Cruz, la región más afectada, desde enero la policía detuvo a 17 capos del narcotráfico, entre ellos el uruguayo Sebastián Marset, que fue entregado en marzo a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La salida de Marset provocó una disputa territorial entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas bandas brasileñas consideradas por Estados Unidos organizaciones terroristas.

La víspera el gobierno boliviano relanzó un plan para reforzar la seguridad en Santa Cruz y las regiones fronterizas con Brasil y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que gestiona con Estados Unidos una formación especializada para tener una unidad élite en Santa Cruz y otra en la región de Beni.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, que está por cumplir su primer año de gobierno, dio un giro tras casi 20 años de gobiernos de izquierda y se acercó a Estados Unidos y recompuso las relaciones con Israel.

FUENTE: AP