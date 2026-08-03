americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pogačar vuelve a la Vuelta a España en busca de un doblete y un esquivo triplete

MADRID (AP) — Tadej Pogačar, quien acaba de conquistar su Tour de Francia, regresa a la Vuelta a España tras una ausencia de siete años para perseguir un triplete de títulos en las Grandes Vueltas.

El equipo UAE Team Emirates-XRG del ciclista esloveno anunció el lunes para la carrera de tres semanas. Confirmando que Pogačar participará después de conseguir el mes pasado una quinta corona del Tour e igualar el récord de la ronda gala.

“Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble", “Pogačar. ”España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de volver”.

Clubes exclusivos

Pogačar se unió al belga Eddy Merckx, al español Miguel Indurain y a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores con cinco títulos del Tour de Francia en su palmarés.

Sin embargo, a diferencia de corredores masculinos como Hinault, Anquetil, Merckx y Jonas Vingegaard, Pogačar no ha ganado la Vuelta a España para completar un triplete de victorias en las Grandes Vueltas.

Pogačar, que ganó el Giro de Italia en 2024 con una amplia ventaja, también aspira a convertirse en apenas el cuarto corredor masculino en ganar la Vuelta y el Tour de Francia en el mismo año, después de Anquetil, Hinault y Chris Froome.

Vuelta a España

La edición número 81 de la Vuelta comienza el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco —donde vive Pogačar— antes de avanzar por Francia y Andorra rumbo a España. Concluye en Granada el 13 de septiembre tras casi 3.300 kilómetros de competición.

Pogačar, de 27 años, ganó tres etapas cuando terminó tercero en su última y, hasta ahora, única participación en la Vuelta.

João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira completan el equipo UAE Team Emirates-XRG

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter