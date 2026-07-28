Plan de FIFA para operación de 20.000 millones respaldada por Kushner enfurece a UEFA

El presidente estadounidense Donald Trumpo y el presidente de la FIFA Gianni Infantino bajo una lluvia de confeti tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

"La FIFA no tiene derecho a venderlo", señaló la UEFA en un comunicado. "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol".

Los diarios The Times de Londres y Financial Times informaron inicialmente sobre los planes de Infantino para formar FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría competiciones como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes-

La FIFA indicó en un comunicado que FFE recaudaría hasta 4.200 millones de dólares más adelante este año para ayudar a financiar programas de desarrollo "sobre la base de una valoración inicial del capital de 20.000 millones de dólares, mediante la cuidadosa selección de inversores a largo plazo que comprarán participaciones minoritarias, sin control".

El ente rector del fútbol mundial está trabajando con J.P. Morgan, mientras que entre los inversores estaría Thrive Eternal, lanzada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared Kushner es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Copa del Mundo masculina que terminó este mes solo profundizó los vínculos políticos y personales entre Trump e Infantino, y avivó las preocupaciones sobre esos lazos, incluidas las de la UEFA.

"La esencia y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién obtiene ganancias financieras", manifestó la UEFA el martes, en respuesta a los reportes sobre la venta de participaciones en competiciones de la FIFA.

La FIFA es actualmente una asociación sin fines de lucro con sede en Suiza, integrada por sus 211 federaciones nacionales miembro en todo el mundo.

Esos 211 miembros deben aprobar cualquier plan y tendrían la oportunidad "de acceder hasta 20 millones de dólares en capital único", afirmó la FIFA.

"Esto trata sobre la democratización del fútbol en todo el mundo", expresó Infantino en un comunicado de la FIFA.

La UEFA, sin embargo, dijo que se tomó los reportes del proyecto "extremadamente en serio. Así debería hacerlo cada Asociación Nacional de Fútbol".

"Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar", sostuvo la UEFA, que comprende a 55 de los miembros de la FIFA.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP