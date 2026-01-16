americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pisa logra inusual gol en casa para empatar 1-1 con Atalanta en la Serie A

PISA, Italia (AP) — Pisa, que es penúltimo en la Serie A, anotó apenas su segundo gol en casa de la temporada a tres minutos del final para empatar el viernes 1-1 con el Atalanta, que está en lo alto de la clasificación, y registrar su undécima igualada, la mayor cantidad de la liga.

Juan Quadrado, de Pisa, intenta marcar un gol durante el partido de fútbol de la Serie A entre Pisa y Atalanta, el viernes 16 de enero de 2026, en Pisa, Italia. (Alessandro La Rocca/LaPresse via AP)
Juan Quadrado, de Pisa, intenta marcar un gol durante el partido de fútbol de la Serie A entre Pisa y Atalanta, el viernes 16 de enero de 2026, en Pisa, Italia. (Alessandro La Rocca/LaPresse via AP) AP

El equipo local dominó un partido sombrío, pero solo había anotado una vez en ocho partidos en su estadio esta temporada y rara vez amenazó con aumentar esa escasa cifra.

Se vio en desventaja a siete minutos del final cuando Nikola Krstovic aprovechó un balón suelto cerca de la portería y disparó al techo de la red desde un ángulo cerrado.

Pero poco después, Rafiu Durosinmi conectó un centro de Mehdi Léris y le dio a Pisa un punto vital en su lucha contra el descenso.

Está un punto por encima de Verona e igualado con la Fiorentina. Ambos clubes tienen un partido pendiente.

Atalanta está en séptimo puesto.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter