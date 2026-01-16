Pisa logra inusual gol en casa para empatar 1-1 con Atalanta en la Serie A

PISA, Italia (AP) — Pisa, que es penúltimo en la Serie A, anotó apenas su segundo gol en casa de la temporada a tres minutos del final para empatar el viernes 1-1 con el Atalanta, que está en lo alto de la clasificación, y registrar su undécima igualada, la mayor cantidad de la liga.