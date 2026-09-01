americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piratas sobreviven a un final loco y superan 13-12 a Gigantes con un error

PITTSBURGH (AP) — Brandon Lowe anotó desde la antesala cuando el tercera base Oseilvis Basabe, hizo un mal tiro a primera que rebotó corto con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Piratas de Pittsburgh superaron el martes 13-12 a los Gigantes de San Francisco.

Rafael Flores Jr., de los Piratas de Pittsburgh, festeja tras llegar a primera gracias a un error que derivó en la victoria ante los Gigantes de San Francisco, el marrtes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Rafael Flores Jr., de los Piratas de Pittsburgh, festeja tras llegar a primera gracias a un error que derivó en la victoria ante los Gigantes de San Francisco, el marrtes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Lowe abrió la novena contra Carson Seymour (0-1) con su cuarto hit de la noche, antes de avanzar a tercera gracias a un sencillo de Nick Gonzales y una jugada de selección del dominicano Oneil Cruz.

Luego, el receptor suplente de Pittsburgh, Rafael Flores Jr., conectó un roletazo fuerte hacia tercera, que el venezolano Basabe fildeó limpiamente. Sin embargo, su tiro se le escapó al primera base dominicano Rafael Devers.

La noche de cuatro hits de Lowe incluyó su 29no jonrón de la temporada. Cruz conectó cuatro hits e impulsó cuatro carreras por Pittsburgh, que se recompuso más tarde tras desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Los Piratas han ganado cinco de siete pese a permitir que los Giants remontaran para empatar 12-12 gracias a un octavo inning de cinco carreras —las dos últimas llegaron con un doble de Drew Cavanaugh.

Mason Montgomery (6-3) sorteó dos hits en la novena para mantener el juego empatado y dejar a Pittsburgh en posición de ganarlo.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter