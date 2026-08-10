Pilotos se disputan plazas en el Chase de NASCAR al acercarse el fin de temporada regular

Un miembro del equipo salta frente al auto de Ty Gibbs durante una parada en fosos en una carrera de la Nysted NASCAR Cup Series, el domingo 9 de agosto de 2026, en Iowa Speedway en Newton, Iowa. (Foto AP/Charlie Neibergall) AP

Jones llegó al fin de semana en el 18.º puesto de la clasificación, a 44 puntos del 16.º lugar de Austin Cindric por el último cupo en The Chase, que determina al campeón de la serie. La carrera de 350 vueltas del domingo fue la primera de las últimas cuatro carreras de la temporada regular, y a Jones se le acababa el tiempo.

“Una semana mala más en la que perdamos terreno, y va a ser prácticamente insuperable”, manifestó Jones.

Luego, Jones, que arrancó 10.º, quedó fuera apenas cuatro vueltas después, cuando el auto de Tyler Reddick se deslizó hacia él, enviando a ambos autos contra el muro y dando por terminado el día para los dos pilotos.

“Si me voy a sacar yo mismo, eso es una cosa. Pero saqué a un compañero (Toyota) que necesitaba un buen día”, señaló Reddick.

Así es la vida en el tramo final de la temporada regular, donde un mal resultado o un buen resultado puede cambiar la suerte.

Denny Hamlin lidera la clasificación con 923 puntos, 103 puntos por delante de Ty Gibbs, quien ganó la carrera del domingo apenas por delante de su compañero de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell.

Solo cuatro pilotos ya aseguraron puestos en The Chase: Hamlin, Gibbs, Ryan Blaney (813) y Reddick (803).

Cindric tiene 526 puntos. Ryan Preece es el primer piloto por debajo de la línea de corte con 497 puntos. Ross Chastain subió tres posiciones tras terminar séptimo en Iowa, pasando al 18.º puesto con 479 puntos. Brad Keselowski está un punto detrás de Chastain.

Salvo quizá por el último o los últimos dos puestos, el mayor enredo ahora en este último mes podría ser por la siembra. Los puntos de los 16 mejores pilotos se reiniciarán después del final de la temporada regular el 29 de agosto en Daytona. El campeón de la temporada regular será el primer sembrado y comenzará The Chase con 2.100 puntos; el segundo sembrado tendrá 2.075 puntos y el tercero 2.065, con una caída de cinco puntos por cada sembrado a partir de ahí.

“Tienes todas estas otras pequeñas batallas en marcha, como la pelea del sexto al 11.º o 12.º ahora mismo, que está realmente, realmente apretada, y eso es emocionante. Esos tipos están peleando duro ahora. Son muchos puntos del sexto al 11.º o lo que sea. Así que creo que crea muchas cosas emocionantes a lo largo de la temporada regular”, señaló Blaney, que terminó tercero el domingo.

Algunos de los mayores cambios en la clasificación se dieron en ese grupo intermedio. Chase Briscoe subió tres posiciones hasta el quinto lugar con 663 puntos. Está cuatro puntos por delante de Bell, que escaló cuatro puestos con su segundo lugar.

Un choque terminó el día de Kyle Larson y finalizó 33.º, lo que lo hizo caer cuatro posiciones en la clasificación hasta el 10.º.

Sin embargo, el salto crucial del día fue para Gibbs, que pasó del cuarto al segundo.

"Hemos sumado muchos puntos en las últimas un par de carreras. Poder rematarlo hoy fue increíble. Creo que la diferencia entre el líder y el 16.º es de 100 puntos, ¿no?, cuando empiezan los playoffs. Así que te pone en una mejor posición para el título al final del año”, expresó Gibbs.

La salida temprana de Jones lo hizo caer al 20.º puesto, a 50 puntos de Cindric y con cuatro pilotos por delante a los que debe superar para quedar del lado favorable de la línea de corte.

“A estas alturas, nos quedan tres carreras. Tenemos que ir a intentar ganar y correr lo mejor que podamos. No se acaba hasta que se acaba, pero es una montaña alta", dijo Jones.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP