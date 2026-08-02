Petersen, Mack y Edwards guían a los Marlins a vencer 2-0 a los Mets

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Joe Mack de los Marlins de Miami suelta su bate tras conectar un jonrón contra los Mets de Nueva York durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 2 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Joe Mack conectó un jonrón, Xavier Edwards añadió un sencillo impulsor y el dominicano Sandy Alcantara lanzó poco más de seis sólidas entradas por los Marlins, que ganaron los últimos tres juegos de la serie de cuatro. Miami pegó seis cuadrangulares en la serie, mientras que los Mets se volaron la cerca dos veces.

Alcantara (12-6) permitió cuatro hits, incluido el sencillo del cubano Luis Robert Jr. y el doble de Jared Young para abrir la séptima, y ponchó a cinco.

Petersen dio base por bolas a Marcus Semien antes de ponchar al dominicano Jorge Polanco y el venezolano Francisco Álvarez, y luego indujo a A.J. Ewing a un rodado a la segunda base.

Pete Fairbanks sorteó un par de boletos en la novena y consiguió su 17º salvamento por los Marlins.

Los relevistas de los Mets Brooks Raley, Luke Weaver y el dominicano Huascar Brazobán lanzaron cada uno una entrada sin hits después de que el abridor de emergencia Robert Stock (0-1) trabajara cinco entradas, la mayor cifra de su carrera.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP