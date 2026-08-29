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Pete Crow-Armstrong pega 3 jonrones y los Cachorros aplastan 17-5 a los Rojos

MINNEAPOLIS (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó tres jonrones e impulsó seis carreras, lo que ayudó a los Cachorros a vencer el sábado por 17-5 a Sal Stewart y a los Rojos de Cincinnati.

El jugador de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, conecta un cuadrangular de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el sábado 29 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez)
El jugador de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, conecta un cuadrangular de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el sábado 29 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Alex Bregman, Carson Kelly y Seiya Suzuki también se volaron la barda por Chicago, que había perdido tres seguidos y seis de ocho en total. La parte baja del orden al bate de Chicago —Tyrone Taylor, Pedro Ramírez y Kelly— se fue de 12-8 y anotó nueve carreras.

Los Cachorros mejoraron a 7-2 contra Cincinnati este año, al recuperarse tras una alocada derrota 10-8 en el primer juego de la serie el viernes.

Stewart y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones por los Rojos, que cayeron a 3-5 en una gira de nueve juegos. Andrew Abbott (6-10) permitió siete carreras y ocho hits en poco más de tres entradas.

El cuadrangular de dos carreras de Stewart en la tercera entrada fue su jonrón número 30 del año. Lidera a los novatos de la Liga Nacional en jonrones y carreras impulsadas (104).

El derecho de Chicago Kevin Gausman (8-11) ponchó a siete en cinco entradas, pero le anotaron cinco carreras y le conectaron seis hits.

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