Pete Alonso conecta jonrón e impulsa 4 antes de salir; Orioles aplastan 13-1 a Cardenales

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Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, suelta el bate tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Cardenales de San Luis, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Chris Bassitt (5-4) permitió una carrera y seis hits en 6 2/3 entradas, igualando su apertura más larga de la temporada. Ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Los Orioles, que persiguen un puesto de comodín de la Liga Americana, ganaron por tercera vez en cuatro juegos. Los Cardenales perdieron por cuarta vez consecutiva.

Alonso, quien ha estado lidiando con una persistente lesión de pantorrilla, salió poco después de aportar su cuarto hit, un doble impulsor durante una quinta entrada de ocho carreras de Baltimore que puso la pizarra 12-1.

Puso a los Orioles arriba 3-0 con su batazo de 435 pies en la tercera entrada ante Matthew Liberatore (5-12), su 31er jonrón de la temporada.

Pedro Pagés lanzó una novena entrada sin permitir carreras. Fue la segunda vez en los últimos tres juegos que el receptor venezolano de los Cardenales termina un partido lanzando.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP