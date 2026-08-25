americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pete Alonso conecta jonrón e impulsa 4 antes de salir; Orioles aplastan 13-1 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Pete Alonso conectó cuatro hits, incluido un jonrón de tres carreras, e impulsó cuatro anotaciones antes de abandonar en la quinta entrada el juego que los Orioles de Baltimore ganaron el martes por paliza de 13-1 a los decaídos Cardenales de San Luis.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, suelta el bate tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Cardenales de San Luis, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, suelta el bate tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Cardenales de San Luis, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Chris Bassitt (5-4) permitió una carrera y seis hits en 6 2/3 entradas, igualando su apertura más larga de la temporada. Ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Los Orioles, que persiguen un puesto de comodín de la Liga Americana, ganaron por tercera vez en cuatro juegos. Los Cardenales perdieron por cuarta vez consecutiva.

Alonso, quien ha estado lidiando con una persistente lesión de pantorrilla, salió poco después de aportar su cuarto hit, un doble impulsor durante una quinta entrada de ocho carreras de Baltimore que puso la pizarra 12-1.

Puso a los Orioles arriba 3-0 con su batazo de 435 pies en la tercera entrada ante Matthew Liberatore (5-12), su 31er jonrón de la temporada.

Pedro Pagés lanzó una novena entrada sin permitir carreras. Fue la segunda vez en los últimos tres juegos que el receptor venezolano de los Cardenales termina un partido lanzando.

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Un operador trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter