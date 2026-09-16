PETA planea reunirse con ejecutivo de moda que inmovilizó a manifestantes en NY

ARCHIVO - Steven Kolb asiste a la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, que celebra la inauguración de la exposición "In America: An Anthology of Fashion", el 2 de mayo de 2022 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

Moira Colley, directora sénior de relaciones con los medios de People for the Ethical Treatment of Animals en Nueva York, indicó el martes que el grupo tiene previsto reunirse con Steven Kolb, director ejecutivo desde hace años del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA por sus siglas en inglés), para hablar sobre el fin del uso de lana y pieles de animales en la ropa.

Kolb se ha disculpado por sus acciones, que incluyeron sujetar con fuerza a dos empleados de PETA y ponerles la mano sobre la boca, y se tomará una licencia de su cargo mientras se realiza una investigación.

Colley señaló que el plan inicial de PETA era presentar una denuncia policial contra Kolb. El grupo cambió de rumbo después de acudir a la policía y luego consultar con abogados, explicó, y decidió buscar la reunión con Kolb. Él aceptó reunirse, afirmó Colley, y añadió que aún no se había fijado una fecha.

El grupo tiene la intención de mostrarle a Kolb videos de cómo se maltrata a las ovejas para obtener su lana.

“Estamos dispuestos a dejarlo todo si llegamos a un entendimiento que beneficie a los animales”, manifestó Colley en una entrevista telefónica. También dijo que el grupo reconocía la participación previa de Kolb para lograr que se prohibiera el uso de pieles en los desfiles de pasarela del calendario del CFDA, y esperaba que nuevamente “hiciera lo correcto”.

No hubo una respuesta inmediata el martes a un mensaje enviado a la dirección de correo electrónico del CFDA de Kolb. El consejo es la principal organización comercial de la industria de la moda, y Kolb ha trabajado allí durante dos décadas, convirtiéndose en director ejecutivo en 2011.

El video del incidente, ocurrido en el desfile del domingo de Cos, una marca propiedad de H&M, atrajo rápidamente una amplia atención.

En las imágenes se ve a Kolb, conocido y respetado en el mundo de la moda de Nueva York, sujetando por la fuerza a Andrija Barak y Mason Melito, identificados por PETA como empleados.

Barak intentaba interrumpir el desfile en pasarela, gritando consignas sobre el uso de lana. En el video se ve a Kolb cubriéndole la boca con las manos y sujetándola con ambos brazos y una pierna sobre su cuerpo mientras buscaba que el desfile continúe.

Por separado, también se le ve empujando a Melito y poniéndole las manos sobre la boca.

Colley explicó que los dos estaban entre seis empleados presentes en el desfile. Tres intentaban interrumpir la pasarela, incluida Barak, y tres estaban filmando, incluido Melito.

FUENTE: AP