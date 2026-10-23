Pese a baja producción de Anthony Edwards, Timberwolves dominan rebotes y vencen 115-93 a Magic

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Anthony Edwards (5). de los Timberwolves de Minnesota, se desplaza con el balón frente a Jalen Suggs, izquierda, del Magic de Orlando, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de octubre de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Rudy Gobert sumó 14 unidades y nueve rebotes para los Timberwolves (2-0), que han tenido su mejor inicio desde que ganaron sus primeros dos partidos hace cinco años.

Wendell Carter Jr. registró 20 tantos y nueve rebotes para el Magic (0-2), que mantuvo a Edwards mayormente bajo control durante todo el partido.

Luego de anotar 45 puntos en Miami el miércoles, Edwards encestó un triple para sus primeros puntos, pero después falló sus siguientes 10 tiros de campo. Terminó con apenas 5 de 23, incluidos 2 de 9 en triples.

Pero los Timberwolves no lo necesitaron. Dominaron al Magic en los rebotes, superando a Orlando 60-43. Minnesota tuvo una ventaja de 21-8 en rebotes ofensivos, lo que derivó en 17 unidades de segunda oportunidad, y dejó al Magic sin un rebote ofensivo durante los primeros 19 minutos del encuentro.

Minnesota, que nunca estuvo en desventaja, sentenció el juego en el tercer cuarto, al superar al Magic 29-15 para construir una ventaja de 26. Como resultado, el entrenador Chris Finch pudo dar descanso a la mayoría de sus titulares, incluido el base LaMelo Ball, durante gran parte del último periodo.

Los Timberwolves nunca estuvieron abajo en el marcador y limitaron a Orlando a apenas siete puntos tras siete pérdidas de balón, aprovechando el mal tiro del Magic. Orlando lanzó apenas para 44% en tiros de campo, incluido un pobre 20,5% desde más allá del arco.

Paolo Banchero, quien no jugó el último cuarto por molestias en el tobillo derecho, tuvo 14 puntos y seis rebotes. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP