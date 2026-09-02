Perú rompe relaciones con Irán por considerar que "amenaza la estabilidad" en Oriente Medio

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La cancillería peruana explicó en un comunicado difundido por la noche que la decisión fue informada mediante una nota diplomática enviada a través de la embajada de Irán en Ecuador, misión concurrente ante Perú. La medida no comprende las relaciones consulares, que permanecerán vigentes.

La decisión se basó en la “represión de manifestaciones pacíficas”, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la “persecución de opositores políticos” en Irán, explicó la cancillería.

Las relaciones diplomáticas entre Perú e Irán empezaron en 1973. En 2025, el intercambio comercial entre Lima y Teherán sumó 1,3 millones de dólares, con Perú exportando principalmente vacunas veterinarias y colorantes de achiote, e importanto reactivos de diagnóstico o laboratorio, uvas secas y dátiles.

Perú también cuestionó las restricciones y la “disrupción del comercio internacional” a través del estrecho de Ormuz desde marzo. Según el comunicado, esto contraviene la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos destinados al tránsito marítimo internacional, y afecta la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana y la preservación del medio marino. Asimismo, señaló posibles repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro.

Lima acusó a Teherán de negar el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a instalaciones nucleares, "dificultando la verificación" para prevenir la producción de armas nucleares.

FUENTE: AP