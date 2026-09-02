americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Perú rompe relaciones con Irán por considerar que "amenaza la estabilidad" en Oriente Medio

LIMA (AP) — Perú anunció el martes que rompió relaciones diplomáticas con Irán por considerar que su actuación “amenaza la estabilidad” en Oriente Medio y “afecta gravemente la paz y seguridad internacionales”.

La cancillería peruana explicó en un comunicado difundido por la noche que la decisión fue informada mediante una nota diplomática enviada a través de la embajada de Irán en Ecuador, misión concurrente ante Perú. La medida no comprende las relaciones consulares, que permanecerán vigentes.

La decisión se basó en la “represión de manifestaciones pacíficas”, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la “persecución de opositores políticos” en Irán, explicó la cancillería.

Las relaciones diplomáticas entre Perú e Irán empezaron en 1973. En 2025, el intercambio comercial entre Lima y Teherán sumó 1,3 millones de dólares, con Perú exportando principalmente vacunas veterinarias y colorantes de achiote, e importanto reactivos de diagnóstico o laboratorio, uvas secas y dátiles.

Perú también cuestionó las restricciones y la “disrupción del comercio internacional” a través del estrecho de Ormuz desde marzo. Según el comunicado, esto contraviene la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos destinados al tránsito marítimo internacional, y afecta la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana y la preservación del medio marino. Asimismo, señaló posibles repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro.

Lima acusó a Teherán de negar el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a instalaciones nucleares, "dificultando la verificación" para prevenir la producción de armas nucleares.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter