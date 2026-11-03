Perú declara en emergencia más del 70% de su territorio por peligro ante efectos de El Niño

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El decreto supremo firmado por la presidenta Keiko Fujimori indica que se ejecutará acciones de “reducción del muy alto riesgo existente”, incluidas actividades de respuesta y rehabilitación. Los gobiernos regionales y municipales coordinarán con la defensa civil y los ministerios del gobierno central, indica el decreto.

La decisión gubernamental incluye 1.380 municipios de los más de 1.891 que existen en Perú. De acuerdo con informes oficiales, las intensas lluvias provocadas por El Niño tendrán mayor impacto en la costa norte, pegada al Pacífico, que incluye las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por el contrario, las agencias meteorológicas también indican que se preveen posibles sequías en los Andes del sur.

En octubre la presidenta Fujimori indicó en la región Piura que, según los datos científicos, en Perú habrá “un mega niño, un niño que nunca hemos visto, en las últimas décadas” y pidió a la población preparar sus casas, conocer rutas para evacuar y no botar basura a los ríos. “Al río lo hemos limpiado en su máxima capacidad, más que eso no podemos hacer”, dijo tras visitar las obras de limpieza del río Piura.

En junio el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —perteneciente a la oficina del primer ministro— calculó que 7,9 millones de personas, 2,3 millones de viviendas, más de 14.000 escuelas y 5,8 millones de kilómetros de vías que podrían estar expuestas a riesgo muy alto por posibles inundaciones a causa de las lluvias.

En Tumbes las lluvias de los primeros días de noviembre provocaron 324 damnificados. También se han reportado inundaciones en Piura, incluido el distrito de Chulucanas, el primer pueblo donde vivió el papa León XIV en Perú, cuando era misionero en 1985, y quien visitará Perú entre el 11 y el 16 de noviembre.

El Niño de 2026 está provocando temperaturas excepcionalmente altas debido al calentamiento anómalo del Pacífico. Las autoridades prevén temperaturas “muy superiores” a las habituales y estiman que el evento alcanzará magnitud extraordinaria entre septiembre y enero de 2027.

Las altas temperaturas también han provocado el incremento de casos de dengue en zonas de la costa norte de Perú donde la falta de agua potable en los hogares obliga a almacenar el líquido en recipientes ayudando así a la propagación de esta enfermedad a través del mosquito transmisor del dengue. Los meteorólogos y las autoridades locales advierten que el episodio de El Niño de 2026-2027 podría igualar o superar al de 1997-1998 o incluso al de 1982-1983. FUENTE: AP