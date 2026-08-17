Perú cierra escuelas en zona de Lima por lluvias que colapsaron desagües y dejaron inundaciones

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La presidenta Keiko Fujimori indicó durante su visita a la zona afectada que las lluvias podrían continuar hasta tres días en Lima, pero también en el sur del país, activar quebradas convirtiéndolas en corrientes de agua y generar granizadas en los Andes. La causa, indicó la mandataria, es una Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire frío en altura que puede provocar inestabilidad, lluvias intensas, tormentas y granizo.

Fujimori añadió que “lo importante es que hasta ahora no hemos perdido ninguna vida humana”, luego de recorrer algunos sectores de la zona sur de Lima que se inundaron a causa de que 17 desagües colapsaron. La inundación de los desagües afectó a 63 casas y 143 familias.

Lima —a diferencia de muchas ciudades del mundo— posee un clima desértico donde llueve muy poco. Pero el domingo las precipitaciones fueron mayores de lo normal. El servicio local de meteorología pronosticó 1 milímetro diario para la costa de Lima, pero algunos sectores registraron acumulaciones cercanas a 5 milímetros.

Perú se prepara para los efectos climáticos de El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo. Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, lluvias intensas, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.

La presidenta Keiko Fujimori indicó durante su visita a la zona afectada que las lluvias podrían continuar hasta tres días en Lima, pero también en el sur del país, activar quebradas convirtiéndolas en corrientes de agua y generar granizadas en los Andes. La causa, indicó la mandataria, es una Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire frío en altura que puede provocar inestabilidad, lluvias intensas, tormentas y granizo.

Fujimori añadió que “lo importante es que hasta ahora no hemos perdido ninguna vida humana”, luego de recorrer algunos sectores de la zona sur de Lima que se inundaron a causa de que 17 desagües colapsaron. La inundación de los desagües afectó a 63 casas y 143 familias.

Lima —a diferencia de muchas ciudades del mundo— posee un clima desértico donde llueve muy poco. Pero el domingo las precipitaciones fueron mayores de lo normal. El servicio local de meteorología pronosticó 1 milímetro diario para la costa de Lima, pero algunos sectores registraron acumulaciones cercanas a 5 milímetros. Perú se prepara para los efectos climáticos de El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo. Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, lluvias intensas, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales. FUENTE: AP

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