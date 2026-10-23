Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida por dopaje

Jepchirchir ganó el oro del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y el título mundial el año pasado. La keniana de 33 años también fue plusmarquista mundial de medio maratón.

La AIU (por sus siglas en inglés), que investiga el dopaje en el atletismo en nombre del organismo rector de este deporte, World Athletics, publicó en X que “una muestra fuera de competición, recogida en Kenia antes de su reciente victoria en el Maratón de Sídney, arrojó un resultado analítico adverso por EPO”.

Jepchirchir ganó el Maratón de Sídney en agosto. Su representante, Gianni Demadonna, declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press.

En la mayoría de los casos de dopaje en el deporte internacional, los atletas son suspendidos provisionalmente para competir hasta que el caso se resuelva con un veredicto o se archive.

La victoria de Jepchirchir en Sídney fue otro logro en una brillante carrera que incluye triunfos en el Maratón de Nueva York de 2021, el Maratón de Boston de 2022 y el Maratón de Londres de 2024. Se ubica quinta en el ranking mundial del maratón femenino.

Jepchirchir también hizo historia cuando batió el récord mundial de medio maratón en 2017 mientras se encontraba en las primeras etapas del embarazo, según el organismo rector World Athletics. Ocho meses después dio a luz a una hija.

Los organizadores del Maratón de Sídney señalaron en un comunicado el viernes que estaban “extremadamente decepcionados” al enterarse de la suspensión de Jepchirchir.

“Jepchirchir tiene derecho al debido proceso, y no haremos más comentarios sobre el caso hasta que ese proceso haya concluido. Nuestro compromiso con el deporte limpio es inquebrantable", rezó el comunicado. "Cada atleta que se coloca en la línea de salida en Sídney merece competir en igualdad de condiciones, y cada participante y espectador merece confiar en el resultado que ve en la línea de meta”.

Kenia tiene corredores de talla mundial y un historial de casos de dopaje

Este es el más reciente de una larga serie de casos de dopaje que involucran a corredores de fondo de Kenia, país al que se le otorgó el campeonato mundial de atletismo de 2029 el mes pasado. Será el primer país africano en albergar el evento, pero Kenia lleva tiempo bajo escrutinio por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento entre sus corredores líderes a nivel mundial.

La plusmarquista mundial de maratón femenino Ruth Chepng’etich, otra keniana, fue sancionada con tres años en 2025 tras admitir un cargo relacionado con un resultado positivo por un diurético prohibido. Albert Korir, otrora ganador del Maratón de Nueva York, recibió una sanción de cinco años en marzo.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Banka, señaló este mes que Kenia necesita un “enfoque más decidido” para conservar su credibilidad en el deporte.

La suspensión de Jepchirchir se anunció un día después de que la AIU informara que impuso una sanción de seis años a Ruti Aga, una destacada maratonista etiope. La AIU indicó que Aga dio positivo por una sustancia prohibida y luego presentó una receta falsa de esa sustancia de una clínica que resultó no existir.

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FUENTE: AP