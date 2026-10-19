Peralta gana el Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras llevar a los Rays a la Serie Mundial

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Freddy Peralta, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de la victoria de su equipo en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland, el lunes 19 de octubre de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Los Rays adquirieron a Peralta de los Mets de Nueva York antes de la fecha límite de canjes, y el lanzador enderezó su temporada en Tampa Bay y ayudó a su nuevo equipo a ganar su tercer banderín de la Liga Americana. Peralta tuvo marca de 2-0 con efectividad de 0,75 en tres apariciones, incluidas dos aperturas, en la SCLA contra los Guardianes de Cleveland.

“Esto es una locura. Estoy muy feliz de estar aquí, de ser parte de este gran grupo y de esta organización”, manifestó Peralta.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, anunció al ganador del Más Valioso (MVP por las siglas en inglés) de la SCLA en el escenario posterior al juego en Tropicana Field y expresó: “Fastball Freddy”.

Peralta se apoyó en su dominante recta de cuatro costuras durante toda la serie. Permitió una carrera y cinco imparables en 5 1/3 entradas la noche del lunes en una victoria por 7-3. El dos veces All-Star lanzó seis entradas en blanco en el Juego 2 y consiguió dos outs importantes como relevista en el Juego 4.

Ahora, Peralta podrá enfrentar a su primer equipo en la Serie Mundial. El derecho pasó ocho temporadas en Milwaukee, con marca de 17-6 y efectividad de 2,70 el año pasado. Pero es elegible para la agencia libre este otoño, por lo que los Cerveceros lo canjearon a los Mets en enero.

“Milwaukee siempre va a estar en mi corazón, pero es momento de competir. Estoy agradecido de estar aquí y emocionado de volver a casa”, comentó Peralta.

Peralta tuvo marca de 5-9 con efectividad de 4,99 en 22 aperturas con Nueva York antes de llegar a Tampa Bay en un canje el 2 de agosto. Tuvo marca de 5-2 con efectividad de 3,25 en 10 aperturas con los Rays y fue elegido Lanzador del Mes de la Liga Americana en septiembre. “Cuando llegué aquí, todo cambió. Recuerdo cuando llegué al clubhouse; estábamos en Colorado jugando contra los Rockies, y en cuanto entré al dugout en la primera entrada, sentí el ambiente. Sentí algo diferente. Y creo que por eso estamos aquí ahora”, indicó Peralta. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP