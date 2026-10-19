Peralta, Caminero y Díaz guían a Rays a triunfo 7-3 sobre Guardians y avanzan a la Serie Mundial

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas de lucha, Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron cada uno un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana la noche del lunes para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.