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Peralta, Caminero y Díaz guían a Rays a triunfo 7-3 sobre Guardians y avanzan a la Serie Mundial

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas de lucha, Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron cada uno un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana la noche del lunes para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.

Los Rays de Tampa Bay celebran su victoria en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana sobre los Guardianes de Cleveland, el lunes 19 de octubre de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/David J. Phillip)
Los Rays de Tampa Bay celebran su victoria en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana sobre los Guardianes de Cleveland, el lunes 19 de octubre de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/David J. Phillip) AP
Jugadores y cuerpo técnico de los Rays de Tampa Bay celebran tras ganar el juego 6 de la Serie de Campeonato ante los Guardianes de Cleveland para alcanzar la Serie Mundial el lunes 19 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
Jugadores y cuerpo técnico de los Rays de Tampa Bay celebran tras ganar el juego 6 de la Serie de Campeonato ante los Guardianes de Cleveland para alcanzar la Serie Mundial el lunes 19 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Los Rays se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en el primer duelo en el que ambos equipos buscan su primer título de la Serie Mundial desde 1980, cuando los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City.

El Juego 1 se disputará la noche del viernes en Milwaukee.

La derrota extendió a 78 años la sequía de Cleveland sin un campeonato de la Serie Mundial.

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FUENTE: AP

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