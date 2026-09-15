Pensilvania reporta cuarta muerte por sarampión

la muerte más reciente correspondió a un residente de 18 años del condado de Mifflin, en el centro del estado, indicó la oficina del forense del condado en una publicación en Facebook. Señaló que la causa fue encefalomielitis aguda diseminada, una complicación neurológica rara y grave del sarampión.

Una mujer de 40 años del condado de Jefferson, una zona rural del oeste de Pensilvania, murió el sábado por complicaciones del sarampión. Y el mes pasado, dos bebés infectados murieron en el condado de Lancaster, en el sureste del estado.

Ninguno de los cuatro estaba vacunado, según el departamento de salud estatal. Los bebés eran demasiado pequeños para vacunarse bajo las recomendaciones actuales.

Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991 y ha registrado siete muertes asociadas a la dolencia en los últimos dos años —más que el total combinado de muertes reportadas durante las tres décadas anteriores.

El brote de sarampión en Pensilvania sigue creciendo, con casi 700 casos de enfermedad reportados hasta ahora este año en 38 condados, incluidos unos 100 casos en los últimos siete días. Las muertes asociadas al sarampión son las primeras reportadas en el estado en 35 años, según las autoridades estatales.

“Mis pensamientos están con las dos familias que perdieron a seres queridos por este virus altamente contagioso, mientras Pensilvania enfrenta el peor brote de sarampión en más de tres décadas”, declaró la secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen en un comunicado, en referencia a las dos muertes más recientes —las de los adultos.

“Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en todo Pensilvania para frenar este brote y prevenir más muertes. Eso significa garantizar que la gente tenga los datos sobre el sarampión y acceso a la vacuna triple viral (MMR), que mantuvo a raya los brotes de sarampión durante décadas”.

El país eliminó la propagación interna del sarampión en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero estas han caído en los últimos años por debajo del 95% necesario para prevenir brotes. Mientras tanto, las infecciones de sarampión han aumentado con fuerza en los últimos años.

En noviembre, autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de libres de sarampión.

El problema se ha gestado durante años, ya que menos niños reciben vacunas de rutina debido a exenciones solicitadas por los padres, problemas de acceso a la atención médica y una desinformación generalizada. Más recientemente, funcionarios de salud del gobierno de Trump, incluido el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., han cuestionado y sembrado dudas sobre las vacunas y han recortado fondos a los esfuerzos locales para mejorar las tasas de vacunación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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FUENTE: AP