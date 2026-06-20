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Pega Carroll triple de 3 carreras para que los D'Backs derroten 9-5 a Mellizos

PHOENIX (AP) — Corbin Carroll conectó un triple de tres carreras en la octava entrada para igualar la marca histórica de triples de Arizona y se quedó a un jonrón de completar el ciclo la noche del viernes en la victoria de los Diamondbacks por 9-5 sobre los Mellizos de Minnesota.

Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona, dobla por la segunda base tras conectar un triple productor de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota en la octava entrada de un partido de béisbol, el viernes 19 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri)
Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona, dobla por la segunda base tras conectar un triple productor de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota en la octava entrada de un partido de béisbol, el viernes 19 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

Carroll igualó el récord de la franquicia de Stephen Drew con su triple número 52. Pegó un sencillo impulsor en la tercera entrada y un doble en la quinta, antes de conseguir su noveno batazo de tres bases de la temporada en la octava.

El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo en la sexta. Tristan Gray aportó un sencillo impulsor y Geraldo Perdomo, también de República Dominicana, anotó dos veces por los D'Backs.

Victor Caratini, de Puerto Rico, conectó un jonrón por los Mellizos en la segunda. Josh Bell y Royce Lewis pegaron jonrones consecutivos en la octava.

El relevista nicaragüense de los Diamondbacks Jonathan Loaisiga (2-2) lanzó 1 1/3 entradas para llevarse la victoria. El abridor Michael Soroka salió antes de la segunda entrada por molestias en la parte posterior de la cadera, sufridas al lanzar pitcheos de calentamiento. Arizona utilizó a ocho lanzadores.

Connor Prielipp (2-5) trabajó seis entradas por los Mellizos. Permitió nueve hits y tres carreras limpias.

____________

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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