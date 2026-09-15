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Paul George entiende las emociones por su traspaso y está listo para probarse con los Celtics

BOSTON (AP) — Paul George dejó clara una cosa durante su conferencia de prensa de presentación con los Celtics de Boston el martes: sus oídos funcionan perfectamente.

ARCHIVO - El alero de los 76ers de Filadelfia, Paul George (8), supera al escolta de los Celtics de Boston, Jaylen Brown (7), durante la segunda mitad del primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (Foto AP/Robert F. Bukaty)
ARCHIVO - El alero de los 76ers de Filadelfia, Paul George (8), supera al escolta de los Celtics de Boston, Jaylen Brown (7), durante la segunda mitad del primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (Foto AP/Robert F. Bukaty) AP

Ha escuchado el coro no tan silencioso de aficionados de los Celtics que lamentaron la decisión de la directiva de desprenderse del MVP de las Finales de la NBA de 2024, Jaylen Brown, en el traspaso de julio con Filadelfia que envió a George, de 36 años, a su quinto equipo en la NBA.

Pero George tampoco está rehuyendo su nueva situación.

“Entiendo mis circunstancias. Entiendo lo enorme que fue JB, no solo para la organización, sino aquí en la ciudad. Así que no me lo tomé como algo personal”, afirmó George. “Para ser honesto, deberían tener una relación, emocionalmente, con ese traspaso. Pero mi trabajo es, en cierto modo, llegar a una gran oportunidad para mí. Obviamente, los últimos años han sido duros, sobre todo por las lesiones. Pero, en lo personal, me siento genial otra vez. Siento que ya superé esa etapa de lidiar con lesiones y ahora, en cierto modo, estoy volviendo a establecerme desde el punto de vista físico. Y con eso, puedo trasladarlo a la cancha”.

George, junto con las incorporaciones Mitchell Robinson y Mike Conley Jr., representan el intento del presidente de operaciones de baloncesto, Brad Stevens, de reforzar la plantilla junto a Jayson Tatum.

Como pieza central de la franquicia, Tatum inicia su primera temporada completa desde que se rompió el tendón de Aquiles en mayo de 2025 y luego vio cómo su regreso a finales de la temporada pasada terminó con él fuera de acción para el séptimo partido de la derrota de Boston en la primera ronda de los playoffs ante George y los 76ers.

Robinson llega tras ganar un campeonato con los Knicks, y Conley, de 38 años, vestirá el uniforme de su cuarto equipo en la NBA mientras se prepara para su vigésima temporada en la liga.

El trío también se unió a Tatum y a otros Celtics actuales para entrenamientos informales este verano.

Pero para un jugador como George, que suma nueve selecciones al All-Star y seis al All-NBA, las expectativas son más altas mientras busca asumir el papel de socio de Tatum en el quinteto titular.

George reiteró varias veces que la racha de lesiones que tuvo con los Clippers de Los Ángeles y los Sixers, incluida una cirugía de rodilla antes de la temporada pasada, ya quedó atrás, y que se encuentra en un estado “excelente” física y mentalmente.

“Es un grupo nuevo, una oportunidad nueva. Creo que están incorporando a alguien que está listo para, no llenar los zapatos ni cubrir el vacío de JB, pero creo que, desde mi punto de vista personal, puedo llegar y, en cierto modo, mantenernos en esa contienda. Darnos una oportunidad de ganar”, manifestó George.

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Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP

FUENTE: AP

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