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Paul George anota 23 puntos y guía a 76ers a victoria ante Timberwolves, 115-103

FILADELFIA (AP) — Paul George anotó 23 puntos, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr. sumaron 21 cada uno, y los 76ers de Filadelfia doblegaron el viernes 115-103 a los Timberwolves de Minnesota.

Dominik Barlow, de los 76ers de Filadelfia, realiza una clavada frente al francés Rudy Gobert, de los Timberwolves de Minnesota, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Rourke)
Dominik Barlow, de los 76ers de Filadelfia, realiza una clavada frente al francés Rudy Gobert, de los Timberwolves de Minnesota, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Rourke) AP

Joel Embiid contabilizó 19 puntos, 13 rebotes y siete asistencias en su regreso a la alineación para ayudar a que los 76ers se mantuvieran sextos en la Conferencia Este con cinco partidos por disputar.

Julius Randle y Bones Hyland aportaron 21 puntos cada uno a la causa de los Timberwolves. Anthony Edwards tuvo dificultades y se quedó en ocho unidades.

Edwards volvió a la acción después de perderse el duelo de la noche del jueves, una derrota por 113-108 en Detroit, debido a una enfermedad. Falló 12 de 15 tiros en total, incluidos sus siete intentos de triple.

Embiid, quien no jugó la noche del miércoles en una victoria por 153-131 en Washington también debido a una enfermedad, anotó 13 puntos en el tercer periodo, cuando los 76ers superaron a Minnesota por 42-24.

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FUENTE: AP

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