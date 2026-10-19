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Patriots encaran una semana corta con más lesiones en una maltrecha línea ofensiva

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Los Patriots están poniendo a prueba los límites de la mentalidad de si alguien no está disponible, alguien más se hará cargo, que se predica en a NFL, una liga en la que las lesiones están garantizadas cada semana.

Nueva Inglaterra tiene apenas tres días para recuperarse tras la victoria 26-19 sobre los Jets de Nueva York, partido en el que perdió a tres linieros ofensivos por lesiones.

El tackle derecho Morgan Moses (tobillo) y el guardia izquierdo Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) fueron titulares en la Semana 1, mientras que Ben Brown (rodilla) fue titular como guardia derecho por segunda semana consecutiva. Brown estuvo en la alineación después de que Mike Onwenu (tobillo) fue colocado en la lista de lesionados tras dos partidos y Greg Van Roten, su reemplazo original, pasó a la lista de lesionados la semana siguiente.

“Por malo que sea y por desafortunado que sea, así es como funciona este juego”, afirmó el tackle izquierdo Will Campbell. “Siento que algunos muchachos dieron un paso al frente de manera enorme por nosotros”.

Los Patriots, que juegan en Chicago el jueves por la noche, están golpeados en otras posiciones. El receptor Romeo Doubs salió en el primer cuarto con un problema en el hombro después de su recepción de touchdown y fue colocado en la lista de lesionados el lunes. El entrenador Mike Vrabel reconoció que las lesiones exigirán que todos se mantengan flexibles esta semana.

“Simplemente tendremos que averiguar a quiénes tenemos disponibles y encontrar a 48 para ponerlos ahí”, señaló Vrabel.

El novato Caleb Lomu, una semana después de que entró por Campbell, fungió como tackle derecho en lugar de Moses, con Walter Rouse entrando como sustituto en la posición de tackle derecho y Matt Pryor como guardia izquierdo.

Lomu, Rouse y Pryor ayudaron a abrir carriles que permitieron a los Patriots consumir el reloj en el cuarto cuarto.

“Todos se preparan como titulares. Tengo muchas ganas de ver a esos muchachos que se preparan toda la semana sin saber si van a tener la oportunidad de jugar”, expresó Vrabel. “Y luego, cuando la tienen, la aprovechan, y eso es un testimonio de esos jugadores”.

Qué funciona

A pesar de las lesiones en la línea ofensiva, el grupo mantuvo a Drake Maye fuera del césped. Al quarterback no lo capturaron el domingo, la primera vez que eso ocurre esta temporada. Lo han capturado solo dos veces en los últimos tres partidos, después de haber sido derribado nueve veces en los primeros tres.

Necesita ayuda

Seguridad del balón. Los Patriots son segundos en la NFL esta temporada con 13 pérdidas de balón (seis balones sueltos perdidos, siete intercepciones), solo detrás de los Chargers de Los Ángeles con 15 (siete balones sueltos, ocho INT).

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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