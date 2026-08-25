Patriots: Christian González sigue sin extensión de contrato a largo plazo

El cornerback Christian González de los Patriots de Nueva Inglaterra durante una práctica de pretemporada, el viernes 31 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Pero el estelar cornerback sigue sin la extensión de contrato a largo plazo que ha estado buscando durante toda la pretemporada, con la temporada regular a dos semanas de comenzar.

Gonzalez regresó a los entrenamientos el lunes después de haber estado fuera desde el 10 de agosto por una lesión menor, según el entrenador Mike Vrabel. Volvió a ponerse el uniforme para la práctica del equipo el martes, la última antes de viajar a Cleveland para prepararse para el último partido de pretemporada de los Patriots, el jueves por la noche.

Los posibles titulares de Nueva Inglaterra se perdieron los dos primeros partidos de pretemporada y no está claro cuánto —si es que juegan— participarán esta semana.

Pero el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Eliot Wolf, señaló el martes que la declaración del propietario del equipo, Robert Kraft, en julio sobre haberle ofrecido a Gonzalez un acuerdo para convertirlo en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL sigue siendo el objetivo del equipo. González está bajo el contrato de novato que firmó en 2023. Esta temporada ganará un salario base de 2,25 millones de dólares y 18,1 millones de dólares en el último año, en 2027.

“Lo queremos aquí”, manifestó Wolf. “Es un jugador de élite. Ya lo he dicho públicamente antes y seguimos trabajando con sus representantes para encontrar una solución que funcione para todos”.

A principios de este mes, el cornerback de Seattle Devon Witherspoon recibió una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados, para convertirse en el jugador mejor pagado en su posición en la liga.

Wolf no quiso profundizar en los posibles obstáculos para cerrar un acuerdo con González, aunque indicó que ambas partes tienen claro lo que la otra quiere.

Los Patriots debutan en Seattle el 9 de septiembre en una revancha de la victoria de los Seahawks en el Super Bowl 60 el pasado febrero.

Pero Wolf no considera ese duelo de la Semana 1 como una fecha límite para que terminen las negociaciones con González.

“Ahora mismo lo estamos llevando día a día. No hemos fijado una fecha límite”, comentó Wolf.

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FUENTE: AP