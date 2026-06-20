americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pat Murphy planea cirugía de cadera el jueves y un procedimiento de espalda en el receso

ATLANTA (AP) — El mánager de los Cerveceros de Milwaukee Pat Murphy manifestó el sábado que planea someterse a una cirugía de cadera el jueves, cuando el equipo tiene día libre, y a un procedimiento en la espalda durante la pausa del Juego de Estrellas.

Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, se para para escuchar el himno de Estados Unidos previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el viernes 19 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, se para para escuchar el himno de Estados Unidos previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el viernes 19 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Murphy señaló que no espera perderse ningún partido.

Murphy explicó que la molestia en la espalda está relacionada con el problema de la cadera. No reveló detalles de los procedimientos, pero indicó que el dolor ha empeorado.

“No puedo vivir así. ... Me voy a operar para que todo salga bien”, afirmó Murphy.

Murphy ha sido nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional en cada una de las dos últimas temporadas. Está disfrutando de otro buen año, ya que los Cerveceros lideran la División Central de la Liga Nacional.

Murphy, de 67 años, llegó al sábado con marca de 235-162 en su tercera temporada en Milwaukee. Incluida una marca de 42-54 con San Diego en 2015, el récord global de Murphy como mánager en las Grandes Ligas es de 277-216.

Murphy se sentó en una silla en el dugout de los Cerveceros durante la derrota del viernes por la noche 3-2 ante Atlanta, en el primer juego de una serie de fin de semana. Milwaukee juega tres partidos en Cincinnati de lunes a miércoles, y luego descansan el jueves antes de iniciar una estadía en casa de siete juegos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter