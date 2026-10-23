americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paso del tifón Champi deja un muerto y 350 heridos en Taiwán

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El paso del tifón Champi causó la muerte de una persona y dejó heridas a unas 350 en Taiwán, donde también derribó árboles y dejó sin luz a cientos de miles de habitantes, mientras los fuertes vientos y lluvias de la tormenta continuaban durante la noche del viernes y hasta la mañana del sábado.

Una mujer lidia con los vientos generados por el tifón Champi, el viernes 23 de octubre de 2026, en Taipéi, Taiwán. (AP Foto/ Chiang Ying-ying)
Una mujer lidia con los vientos generados por el tifón Champi, el viernes 23 de octubre de 2026, en Taipéi, Taiwán. (AP Foto/ Chiang Ying-ying) AP

Aunque Taiwán no recibió el impacto directo del tifón, el alcance de la tormenta fue lo suficientemente grande como para afectar a la mayor parte de la isla. Las autoridades meteorológicas indicaron que el sistema perdía fuerza la mañana del sábado mientras se desplazaba hacia Japón y que todas las advertencias relacionadas con el tifón se levantarían en el transcurso de la jornada.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Taiwán informó que, hasta la noche del viernes, había 350 personas heridas. El único deceso reportado fue el de un hombre que fue arrastrado por las olas en el condado de Pingtung, en el extremo sur de la isla.

La tormenta dejó sin electricidad a 280.000 hogares, según autoridades eléctricas de la isla en declaraciones al periódico local United Daily News. Para la mañana del sábado el 80% de los hogares ya contaban con servicio eléctrico.

En el principal aeropuerto internacional de Taiwán, en Taoyuan, se cancelaron 563 vuelos el viernes. Otros 261 vuelos fueron cancelados el sábado, según la Agencia Central de Noticias.

La tormenta derribó árboles y letreros en toda la isla, así como estructuras más pequeñas e incluso el techo de una residencia universitaria en Taipéi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Revelan cómo combustible de EEUU llega a empresas militares de CUBA a través de MIPYMES privadas

Revelan cómo combustible de EEUU llega a empresas militares de CUBA a través de MIPYMES privadas

¡CUBA SIN COMBUSTIBLE! Ministro admite que no habrá PETRÓLEO a corto plazo, y anuncia mas apagones MASIVOS

¡CUBA SIN COMBUSTIBLE! Ministro admite que no habrá PETRÓLEO a corto plazo, y anuncia mas apagones MASIVOS

El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter