Partido gobernante pakistaní retoma poder en la Cachemira administrada por Pakistán tras 10 años

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Gillani es miembro del partido gobernante de Pakistán, la Liga Musulmana de Pakistán-N.

Su elección marcó el regreso del partido al poder en la región tras una década. Su rival, Mukhtar Ahmed Abbasi, del anteriormente gobernante Partido Popular de Pakistán, recibió 14 votos.

Esto ocurre después que candidatos respaldados por el partido del ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif lograran una amplia ventaja en unas elecciones legislativas celebradas por fases debido a preocupaciones de seguridad. Los comicios se realizaron tras un llamado al boicot por parte del proscrito Comité Conjunto de Acción Awami, que instó a los residentes a no participar y aún realiza mítines.

El primer ministro Shehbaz Sharif felicitó a Gillani por haber sido elegido jefe de gobierno en Cachemira, que está dividida entre Pakistán e India. Ambos países reclaman la región del Himalaya en su totalidad. Las dos naciones han librado tres guerras desde que obtuvieron la independencia del dominio colonial británico en 1947, dos de ellas por Cachemira. La elección quedó opacada por meses de protestas encabezadas por el Comité Conjunto de Acción Awami, que fue prohibido recientemente por el gobierno regional, que citó preocupaciones de seguridad y de orden público.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP