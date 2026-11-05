Partido de fútbol Sub20 en Brasil hace historia con 51 rojas tras pelea masiva

Compartir en:









El árbitro expulsó a 43 jugadores y ocho miembros del personal durante y después de la victoria de Mamore por 3-1 ante Uberlandia en las semifinales de la segunda división del campeonato estatal Sub20 de Minas Gerais el domingo.

El Libro Guinness de los Récords indica que la mayor cantidad de tarjetas rojas mostradas en un partido de fútbol profesional es 36, en 2011, durante un encuentro de la quinta división de Argentina entre Atlético Claypole y Victoriano Arenas.

El acta del partido del domingo, elaborado por el árbitro Fernando Patrick Modesto, señala que 48 personas, entre jugadores y cuerpo técnico, fueron expulsadas debido a una gresca tras el último gol.

“Durante la celebración del tercer gol de su equipo, un jugador hizo gestos provocadores hacia el banquillo del equipo local y pronunció las siguientes palabras”, indica el acta. También incluye las groserías tal como las dijo el jugador.

Más tarde fueron expulsados dos jugadores de Mamore: uno por amenazar con golpear al árbitro y el otro por darle un puñetazo a un rival después de la pelea. Un jugador de Uberlandia había sido expulsado antes por una segunda tarjeta amarilla.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP