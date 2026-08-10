Paris Saint-Germain refuerza la defensa al fichar al lateral izquierdo Lucas Digne del Aston Villa

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Lucas Digne, de la selección de Francia, salta mientras Pedro Porro, de la selección de España, despeja el balón durante un partido de semifinal de la Copa del Mundo en Arlington, Texas, cerca de Dallas, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Julio Cortez) AP

PSG anunció el acuerdo la noche del domingo sin dar detalles financieros. El diario deportivo L'Equipe informó que pagó al club de la Liga Premier 10 millones de euros (11,6 millones de dólares).

Digne, de 33 años, nació en los suburbios de París y anteriormente jugó en el PSG tras llegar desde Lille en 2013. Luego representó a la Roma y al Barcelona antes de pasar ocho años en la Premier League con el Everton y el Villa.

Defensor enérgico y con pases precisos, Digne, zurdo, se convirtió en un habitual de la selección de Francia en los últimos años bajo el exentrenador Didier Deschamps. Jugó en el reciente Mundial, donde Les Bleus alcanzaron las semifinales, y suma 64 internacionalidades.

“Me siento muy honrado de regresar al Paris Saint-Germain tras la maravillosa experiencia que viví aquí hace más de 10 años. Estoy particularmente impresionado por cómo el club se ha desarrollado a lo largo de los años”, afirmó Digne.

PSG fichó recientemente al extremo francés Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco, y comienza la defensa de su título de la Ligue 1 en casa ante el Rennes el 23 de agosto.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP