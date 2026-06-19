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Paraguayo Miguel Almirón es el primer expulsado del Mundial por cubrirse la boca

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El mediocampista paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador del Mundial en recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca, saliendo expulsado hacia el final de la primera mitad del partido del viernes ante Turquía.

El paraguayo MIguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido ante Turquía por el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu)
El paraguayo MIguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido ante Turquía por el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

La infracción ocurrió en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Almirón y Mert Mulder intercambiaron palabras luego de una falta cerca de la mitad de la cancha. Almirón se cubrió la boca mientras le decía algo a Mulder, quien de inmediato pidió al árbitro Ivan Barton que lo sancionara.

Barton acudió a la revisión de video y rápidamente determinó que Almirón sería expulsado en virtud de una nueva regla implementada para el Mundial de este año.

Paraguay ganaba 1-0 en ese momento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la nueva regla después de que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni intentó ocultar presuntos insultos contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones.

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FUENTE: AP

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