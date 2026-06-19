Para Mouw y Cowan, quienes clasificaron al US Open, la presión inició antes de Shinnecock Hills

William Mouw batea desde la trampa de arena en el hoyo 13 durante la segunda ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Mouw, que en ese momento estaba empatado en el segundo puesto del Abierto de Estados Unidos, terminó con un doble bogey 7 que lo sacó rápidamente del top 10. Se recuperó bien con pares en sus dos últimos hoyos el viernes para cerrar con su segunda ronda consecutiva de par de campo 70, y luego manifestó que, a veces, los jugadores tienen que aceptar los golpes de mala suerte y seguir luchando.

Para Mouw, de 25 años, esa lección no empezó en Shinnecock Hills, comenzó al sobrevivir a la clasificación seccional solo para llegar allí, y fue uno de los 43 jugadores del field que se ganaron su lugar el 8 de junio.

“Creo que obviamente habría sido agradable no tener que clasificar, pero te da la oportunidad de competir y ganar algo de impulso y confianza. Hice dos buenos scores en Canadá y embocé dos putts muy importantes en mi hoyo 36 y en el hoyo del desempate para entrar. Eso me dio mucha confianza y la traje a esta semana”, comentó Mouw.

Estaba empatado en el undécimo puesto y lo acompañaba Ryder Cowan, de 21 años, quien brevemente tuvo el liderato en la primera ronda y siguió su 68 (-2) con un 72 el viernes.

Ben James y Max Greyserman, que ambos avanzaron desde la clasificación de Nueva York, firmaron 69 en la primera ronda, lo que los tenía en el top 10 cuando comenzaron sus segundas rondas, pero retrocedieron después de que James hiciera 72 y Greyserman 73.

Cowan, que cursará su último año en Oklahoma, también tuvo que lidiar con, incluso, más de 36 hoyos cuando su clasificatorio en Palm Beach Gardens, Florida, requirió un desempate de tres jugadores por dos plazas.

“Quiero decir, lo llaman el ‘Día más largo del golf’ por una razón. Es un día largo, y tienes como una semana para prepararte para el Abierto de Estados Unidos, quizá uno de los torneos más prestigiosos del golf. Es difícil, porque vienes de la clasificación, estás cansado, estás exhausto, y no quieres jugar”, señaló Cowan.

Se quedó en Florida y sí jugó al día siguiente; luego voló a casa y se tomó un día libre para descansar y recuperarse.

Mouw no superó el corte en su debut en el Abierto de Estados Unidos en 2022, un año después de ayudar a Pepperdine a ganar el título de la NCAA.

Se hizo profesional en 2023 y ganó su primer título del PGA Tour el año pasado en el ISCO Championship, cuando su 61 (-9) en la ronda final le permitió remontar un déficit de siete golpes.

Eso le dio un lugar en el Campeonato de la PGA de este año, donde superó el corte, pero su ranking no era lo suficientemente alto como para una entrada automática al Abierto de Estados Unidos. Así que salió y se ganó una, y sin duda mostró mentalidad de campeonato grande cuando se repuso de su mala suerte.

“Me gustaría estar bajo par, pero estoy contento con dos pares en los dos últimos hoyos. El golf es un juego de pulgadas, y a veces los rebotes te favorecen, a veces no. Hoy lo he aceptado. También tuve algunos buenos rebotes hoy, así que no puedes fijarte solo en los malos. Así que simplemente lo asumí”, expresó Mouw.

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FUENTE: AP