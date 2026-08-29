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Pandilla libera a mujeres y niños secuestrados tras asalto mortal en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Seis niños y siete mujeres fueron liberados por una pandilla en Haití que secuestró a más de 50 personas tras lanzar, hace casi una semana, un ataque mortal contra una comunidad cercana a la capital, Puerto Príncipe, según UNICEF.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia informó a última hora del viernes que entre los liberados hay tres menores de 2 años, uno de 7 y dos adolescentes.

“Esta liberación ofrece un raro momento de esperanza en medio de la violencia que amenaza a los niños en Haití”, comentó Yannig Dussart, representante adjunto de UNICEF en el país. “El secuestro en Kenscoff no fue un incidente aislado, sino otro duro recordatorio de la magnitud y la frecuencia de los ataques contra los niños en todo el país”.

La UNICEF señaló que trabajó con líderes comunitarios para lograr la liberación de las mujeres y los niños. No estaba claro de inmediato si necesitaban tratamiento médico o si hay más mujeres y niños retenidos.

Aunque los secuestros individuales en Haití son habituales, los raptos masivos son más inusuales. Los desenlaces varían: algunas personas son liberadas sin rescate, mientras que otras son asesinadas pese a que se paguen múltiples rescates.

Las pandillas mataron al menos a 47 personas durante el ataque del domingo por la noche en Kenscoff, una comunidad agrícola antes pacífica enclavada en las colinas sobre la capital de Haití.

Un líder de banda conocido como Izo 2 había amenazado con ejecutar a todos los rehenes si la policía mataba a algún miembro de la banda en su ofensiva para asegurar Kenscoff. Izo 2 encabeza un grupo armado en esa zona en nombre de y en coordinación con otros líderes de bandas, incluido Izo, considerado uno de los jefes de bandas más poderosos de Haití.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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