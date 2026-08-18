Palestino-estadounidense vuelve a su hogar sitiado en Cisjordania, pero los colonos siguen allí

Pero, en su primer día de regreso a su casa en la aldea de Qusra, a Loui Ridi finalmente le dijeron que se quedara dentro de la vivienda porque el área era una zona militar cerrada.

Los soldados israelíes también pidieron a los colonos que abandonaran el área, pero Ridi afirmó que vio al menos a tres colonos lo suficientemente cerca como para volver y amenazar a su familia si el ejército se va.

“Si necesito caminar fuera de mi casa, no puedo. Tengo que obtener un permiso y coordinación, y va a tomar horas, si es que siquiera es posible salir”, manifestó Ridi.

Ridi le gritó a uno de los colonos que se fuera de su propiedad, diciendo que no tenía permitido estar allí y llamándolo terrorista, según un video que compartió con The Associated Press.

También rogó a los soldados que retiraran a los colonos. Ellos le dijeron que regresara al interior de su casa, mientras también pedían a los colonos que se fueran pacíficamente.

Para Ridi, la conversación apagó cualquier sensación de victoria que quedara después de que logró, con la ayuda de una escolta militar, entrar en su casa. Comentó que el encuentro era un ejemplo de cómo el ejército ha sido incapaz o no ha querido despejar el área de colonos.

“En cuanto (los soldados israelíes) se vayan — como si se van hoy—, probablemente ese mismo día o un par de horas después, los colonos pueden volver y levantar la misma tienda frente a mi casa”, expresó.

El enfrentamiento en Qusra se suma a la violencia en Cisjordania

Envalentonados por el gobierno de derecha del primer ministro, Benjamin Netanyahu, colonos extremistas han atacado de forma rutinaria aldeas y han incendiado casas, autos y mezquitas en la Cisjordania ocupada este año.

Pocos episodios atraen tanta atención internacional como el asedio en Qusra. Sin embargo, colonos han ocupado otras viviendas palestinas en la Cisjordania ocupada. En la aldea vecina de Jalud, los colonos rodearon casas e impidieron que los palestinos entraran o salieran hasta que decidieran escapar y no regresar.

Según funcionarios palestinos, 87 palestinos han sido asesinados por colonos o soldados israelíes este año. Tres israelíes han muerto, incluidos dos en enfrentamientos cercanos el mes pasado.

Al igual que en Qusra, los colonos violentos rara vez enfrentan arrestos por parte de la policía israelí o procesos judiciales en tribunales israelíes.

Ridi, de 46 años, que vive con su familia en Ohio pero es propietario de una segunda vivienda en Qusra, llegó el lunes, subió sus escaleras e izó una bandera estadounidense en su tejado.

Estados Unidos —el aliado más cercano de Israel— ha condenado el asedio en curso en Qusra, que ya va por su décimo día. El presidente, Donald Trump, ha dicho que se opone a los esfuerzos israelíes por anexionar Cisjordania, pero ha mostrado una amplia aceptación de los asentamientos y, al inicio de su segundo mandato, levantó sanciones contra colonos acusados de violencia.

Ridi dijo que no puede comprar comestibles sin permiso y ha pedido a funcionarios de Estados Unidos que ayuden a garantizar que pueda llevar su propia comida y suministros de vuelta a su casa, que está en un área que Israel declaró zona militar cerrada la semana pasada para restablecer el orden.

Que los colonos hayan podido sitiar durante más de una semana la casa de un palestino-estadounidense fue aterrador para otros palestinos, mientras la violencia se dispara en el conjunto de Cisjordania, dijo Ridi.

Un video muestra a colonos exigiendo que el propietario permanezca dentro

Ridi contó que durmió cuatro horas en una habitación donde mantuvo las persianas cerradas porque los colonos habían arrojado piedras hacia las ventanas en otras ocasiones.

Cuando se despertó el martes y salió para confrontar a los colonos y a los soldados, un colono exigió en hebreo que los soldados lo obligaran a volver a entrar, diciendo que el patio de Ridi les pertenecía.

“Llévenselos a su casa. Usted dijo que es una zona militar cerrada”, le dijo el colono a un soldado israelí, según el video de Ridi.

Los soldados les dijeron a todos que se fueran y afirmaron: “No necesitamos este alboroto”.

Los soldados han desmantelado repetidamente sus tiendas y toldos en el área, solo para que los colonos regresen a la zona en las afueras de una aldea a 10 millas (16 kilómetros) de la ciudad palestina de Nablus.

Un colono fue detenido la semana pasada, pero la policía israelí no ha informado de ningún arresto. Ridi teme que los colonos puedan intensificar los ataques contra su casa apenas los soldados israelíes se vayan, al igual que en otras zonas donde los colonos han tomado viviendas palestinas.

Ridi dijo que sus dos hijas en Ohio se fueron a dormir más tarde de su hora, preocupadas por su seguridad, enviándole mensajes de texto en los que dicen que lo extrañan y preguntan si está bien.

“Tengo que mentir y decir: ‘No, estoy a salvo. Estoy bien. Aquí es seguro’, porque quiero que ella duerma”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP